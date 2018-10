Die Arbeiten für den Bau einer Unterführung am Bahnübergang in Walferdingen laufen auf Hochtouren. Nachdem das Vorhaben in den vergangenen Monaten in Verzug geraten ist, sorgt nun auch noch die abrupt geänderte Straßenführung für Aufruhr. ¶

Sperrung ohne Ankündigung

(fwa) - Es ist ein Projekt, das insbesondere in den vergangenen Tagen für Diskussionen gesorgt hat: der Bau der neuen Unterführung am Bahnübergang PN 17 an der Straße nach Stafelter. Zwar wurden die Arbeiten bereits Anfang des Jahres aufgenommen, doch mit Beginn der zweiten von insgesamt sieben Bauphasen und den damit verbundenen Änderungen in der Verkehrsführung kam es zu Verstimmungen.

Ein kurzer Blick zurück auf den Baustart: Die erste Phase der Arbeiten umfasste die Erneuerung der Rue de la Gare zwischen dem Kreisverkehr und der Einmündung der Rue de Dommeldange entlang des Friedhofs ...

