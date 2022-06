Arbeiten im Ban de Gasperich bringen am Wochenende und bis Montagmorgen 5 Uhr einige Behinderungen mit sich.

Von Freitagabend an

Sperrung im Bereich Verteilerkreis Gluck

Arbeiten im Ban de Gasperich bringen am Wochenende und bis Montagmorgen 5 Uhr einige Behinderungen mit sich.

Rund um den Kreisverkehr Gluck wird es am in den kommenden Tagen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Autobahn A3 ist zwischen dem Verteilerkreis und dem Verteiler Hesperingen von Freitag 21 Uhr bis Montag 5 Uhr in beide Richtungen gesperrt, dies wegen Arbeiten im Ban de Gasperich.

Der Verkehr vom Kreisel aus in Richtung Autobahnkreuz Gasperich wird über den Boulevard de Kockelscheuer, den Boulevard Raiffeisen und den Verteiler Hesperingen umgeleitet. Wer von der A3 in Richtung Hauptstadt unterwegs ist, muss über den Verteiler Hesperingen in Richtung Boulevard Raiffeisen und Boulevard de Kockelscheuer fahren.

Rangwee-Sperrung: So werden die Busse umgeleitet Die städtischen Buslinien 5, 20, 23, 28 und 29, die RGTR-Linien 223, 226 und 303 sowie die Schulbusstrecke 982 werden abgeändert.

Die Straßenbauverwaltung erinnert daran, dass wegen Vorbereitungen auf der Baustelle bereits von Freitag, 19 Uhr an mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist.

In diesem Bereich gibt es aktuell noch eine weitere, wenn auch längerfristige, Sperrung – und zwar zwischen der Rue du 9 Mai 1944 und dem Tunnel Rangwee. Diese soll bis zum Kollektivurlaub an Weihnachten dieses Jahres andauern.

