In einigen Bars werden die Covid-19-Vorschriften offenbar "flexibel" ausgelegt. Die Polizei griff in der Nacht auf Samstag in Vianden und Schifflingen ein.

Sperrstunde missachtet: Polizei zeigt zwei Lokalbetreiber an

Party bis in den Morgen: Die Polizei in Luxemburg hat zwei Lokalbetreiber angezeigt, die in der Nacht auf Samstag die Sperrstunde widerrechtlich verlängert haben. Bars und Restaurants müssen laut den derzeit gültigen Covid-19-Bestimmungen spätestens um Mitternacht schließen.

In einem Lokal in Vianden hielten sich in der Nacht auf Samstag aber noch weit nach 0 Uhr einige Gäste auf, wie die Beamten bei einer Kontrolle feststellten. Auch in Schifflingen hatten einige Kunden einer Gastwirtschaft gegen 1 Uhr noch keine Lust auf Nachhausegehen. Die Gäste standen am Tresen, obwohl nur Sitzplätze erlaubt sind. Der Lokalbesitzer trug zudem keinen Mund-Nasen-Schutz. In beiden Fällen wurde Protokoll beziehungsweise Bericht erstellt.

Die Polizei kündigt an, auch in der kommenden Nacht die Einhaltung der Schließungsvorschriften zu kontrollieren. Verstöße können ein Bußgeld von bis zu 4.000 Euro nach sich ziehen.

