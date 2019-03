Wenn wegen Krankheit Herz, Lunge oder Niere versagen, kann eine Organspende Leben retten. Im vergangenen Jahr starben in Luxemburg vier Menschen, weil nicht rechtzeitig ein passendes Organ gefunden wurde.

Spendeorgane in Luxemburg: Vergebliches Warten

Vier Menschen mussten im verganenen Jahr in Luxemburg sterben, weil nicht rechtzeitig ein rettendes Spendeorgan gefunden wurde – das berichtet die Organisation Protransplant.lu am Freitag Vormittag auf einer Pressekonferenz.



Ein Herz für andere Insgesamt 67 Patienten warten in Luxemburg derzeit auf ein Herz, eine Niere oder eine Lunge, die ihnen das Leben retten – oder zumindest erleichtern könnte.

Und das obwohl in Luxemburg eigentlich jeder Organspender ist – sofern dem nie ausdrücklich wiedersprochen wurde. Das hält ein Gesetz im Großherzogtum seit 1982 so fest. Heißt: Wer nach dem Tod auf keinen Fall Herz, Lunge oder Niere spenden will, muss das dem nahen Umfeld zu Lebzeiten mitteilen. Oder einen Organspendeausweis bei sich tragen und auf dessen Rückseite ein Kreuz vor den Satz “Je ne suis pas donneur d’organes” setzen.

Organspende nur nach Hirntod möglich



Statistisch gesehen gibt es in Luxemburger Krankenhäusern nur 30 Mal pro Jahr den Fall, dass Organe überhaupt entnommen werden können, so der Präsident von Protransplant.lu Jos Bourg: nämlich dann, wenn der Hirntod noch vor dem Herzstillstand eintritt. In der Praxis werden allerdings nur in den wenigsten Fällen Organe entnommen. Im vergangenen Jahr wurden in Luxemburg nur sieben Menschen zum Organspender, weniger als noch im Vorjahr: Im Jahr 2017 waren es nämlich neun.



Luxemburg gehört der Eurotransplant-Gruppe an, die sich um die Verteilung und Vergabe von Organen in acht Ländern kümmert: Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Österreich, Ungarn, Slowenien und Kroatien und eben Luxemburg. Wenn ein Luxemburger zum Organspender wird, heißt das also nicht zwingend, dass das Organ im Großherzogtum bleibt. Der Zusammenschluss dieser Länder soll die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ein passendes Organ zu finden. Aktuell befindet sich Luxemburg von den genannten Ländern an zweitletzter Stelle der Eurotransplant Statistik - nur in Deutschland werden durchschnittlich weniger Organe gespendet: In Luxemburg sind es im Durchschnitt rund 12 pro Jahr, in Deutschland rund 11.



Dass es nur wenige Organspender gibt, hat verschiedene Gründe: Manche Menschen wollen es einfach nicht und haben das zu Lebzeiten auch klar festgehalten. Manchmal spricht die medizinische Verfassung des Verstorbenen dagegen – zum Beispiel nach einer Krankheit, wenn die Organe mit Krebsmetastasen befallen sind.



Kein Eingriff ohne Zustimmung der Familie



Oft liegt es aber auch daran, dass Ärzte in Luxemburg vor dem Eingriff immer zuerst die Zustimmung der Familie einholen. Besteht dann nur der geringste Zweifel – weil die Angehörigen sich unsicher über den Willen des Verstorbenen sind – werden keine Organe entnommen. “Wir wissen sogar von einem Fall, in dem keine Operation durchgeführt wurde, weil die Frau des Verstorbenen dagegen war - und das obwohl der Mann einen Spendeausweis hatte, mit dem er sich zur Organspende bereiterklärt hatte”, berichtet Jos Bourg.



Künftig müsste der Wille der Verstorbenen zählen und nicht der, der Hinterbliebenen, so die Forderung von Jos Bourg: “Wenn das Gesetz eingehalten werden würde, könnten jedes Jahr Leben gerettet werden. Der bestehende Gesetzestext ist gut, doch es bringt nichts, wenn sich keiner daran hält.” Dabei drohen bei Nichteinhaltung des Gesetzes Geldstrafen und bis zu drei Jahre Gefängnis.