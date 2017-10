(L.E.) - Spektakulär mutet an, was eine Polizeistreife vom frühen Samstagmorgen an der N12 nahe Buschdorf zu berichten weiß.

Es war gegen 2 Uhr nachts. Die Beamten wollten gerade einen Kontrollposten am Ortsausgang von Saeul beziehen, als ein Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit an ihnen vorbei raste. Der Versuch der Polizisten die Verfolgung aufzunehmen, scheiterte zunächst an der hohen Geschwindigkeit des Rasers. Schnell war der Blickkontakt verloren.

Nach kurzer Suche bemerkten die Beamten allerdings Staubschwaden. Die stammten von einem Feldweg in Richtung Buschdorf.



Es stellte sich heraus, dass der alkoholisierte Fahrer die Kontrolle über sein Gefährt verloren hatte und so von der Hauptstraße abgekommen war. Nach dem Intermezzo auf dem Feldweg endete die Fahrt in einer Hecke auf einer Böschung.



Der Mann hatte Glück. Es blieb beim Materialschaden, einer Strafanzeige und dem Verlust des Führerscheins. Verletzt wurde er nicht.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.