Speedmarathon findet nicht im April statt

Maximilian RICHARD Laut Mobilitätsministerium senken Verkehrskontrollen das Unfallrisiko. Der alljährliche Speedmarathon spielt dabei eine wichtige Rolle. Er findet dieses Jahr aber nicht wie gewohnt statt.

Jedes Jahr im April steht er an: der internationale Speedmarathon. Auch die Luxemburger Polizei beteiligt sich in der Regel an der Aktion und führt während 24 Stunden groß angelegte Geschwindigkeitskontrollen hierzulande durch. Dem Abgeordneten Marc Goergen (D'Piraten) zufolge sei die Wirksamkeit solcher Maßnahmen für die Verkehrssicherheit allerdings umstritten.

Ihr positiver Effekt auf das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer würde laut einer Studie des IZA Institute of Labor Economics aus Deutschland unmittelbar nach dem Ende der Maßnahme verpuffen. Deshalb wollte Marc Goergen in einer parlamentarischen Frage an den Mobilitätsminister, François Bausch, wissen, ob angesichts der Ergebnisse der Studie hierzulande weiterhin solche Speedmarathons stattfinden sollen.

Unfallrisiko sinkt

In seiner Antwort betont der Minister, dass die Studie auch zeige, dass die Zahl der Verkehrsunfälle während solcher Speedmarathons um etwa acht Prozent sinkt. Demnach hätten solche Maßnahmen zumindest punktuell einen positiven Effekt. Werden sie zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt, könnten sie somit einen wichtigen Teil zur Verkehrssicherheit beitragen. So findet der Speedmarathon in der Regel im April statt - am Anfang des Frühjahrs, wenn ein erhöhtes Unfallrisiko herrscht.

Das Ziel der Maßnahme sei es nicht möglichst viele Verstöße festzustellen, sondern die Verkehrsteilnehmer für die Gefahren des Rasens zu sensibilisieren. Denn erhöhte Geschwindigkeit bleibe eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle. An den Speedmarathon wolle man weiter festhalten. Ob die Aktion aufgrund der Covid-19-Pandemie auch in diesem Jahr stattfinden wird, geht aus der Antwort nicht hervor. Auf LW-Anfrage betont die Polizei allerdings, dass der Speedmarathon dieses Jahr nicht im April durchgeführt wird. Ein neues Datum stehe noch nicht fest.

In den vergangenen vier Jahren seien insgesamt mehr als 1.09 Millionen Verstöße gegen Geschwindigkeitseinschränkungen hierzulande festgestellt worden, so der Minister in seiner Antwort. Im Zuge der Speedmarathons wurden in den vergangenen zwei Jahren jeweils innerhalb von 24 Stunden rund 1.200 Verstöße festgestellt.

