Die Polizei wird am 21. April vermehrt auf die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer achten. Die Bürger können für Kontrollpunkte abstimmen.

Kampf gegen Raserei

„Speedmarathon“ findet am 21. April statt

(lm) - Wie jedes Jahr wird die Polizei in Luxemburg sich auch 2023 an der europäischen Kampagne „Speed“ beteiligen. Konkret bedeutet dies, dass am 21. April (Freitag) verstärkt Geschwindigkeitskontrollen im Großherzogtum durchgeführt werden. Die Kampagne wird von Roadpol, dem Netzwerk der Verkehrspolizeien in ganz Europa, organisiert und ist Teil des Kampfes gegen Raserei. Nach wie vor gilt überhöhte Geschwindigkeit als Hauptursache für Verkehrstote in Europa.

Abstimmung für Kontrolle Ihrer Wahl

Wie bereits im vergangenen Jahr, kann die Bevölkerung wieder zum Teil über die Kontrollpunkte des „Speedmarathon“ mitbestimmen. Pro Region (Norden, Südwesten, Zentrum-Osten und Hauptstadt) stehen am 14. April für Instagram-Nutzer auf dem Profil der Polizei jeweils zwei mögliche Kontrollpunkte zur Auswahl. Hier können die Bürger demnach per Klick mitentscheiden, wo geblitzt wird.

