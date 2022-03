Erstmals können die Bürger sich an der Auswahl der Kontrollpunkte beteiligen.

Kampf gegen Raserei

„Speedmarathon“ am 24. März

(TJ) - Wie jedes Jahr wird die Polizei in Luxemburg sich auch 2022 an der europäischen Kampagne „Speed“ beteiligen. Im Klartext bedeutet dies, dass am 24. März (Donnerstag) verstärkt Geschwindigkeitskontrollen im Land durchgeführt werden.

Kontrollen nach Wahl

Mehr als 1.600 Verstöße bei Speedmarathon geahndet An 215 Orten haben Polizisten am Mittwoch Kontrollen durchgeführt. Zudem waren aber auch mobile Blitzer im Einsatz, die 1.150 Mal auslösten.

Neu ist dieses Jahr, dass man die Bevölkerung bei der Auswahl der Kontrollpunkte des „Speedmarathon“ mit einbezieht. So können die Nutzer der Plattform Instagram auf dem Konto der Polizei am 17. März nach Region abstimmen, wo die Beamten eine Woche später Raser ins Visier nehmen soll. Pro Region (Norden, Südwesten, Zentrum-Osten und Hauptstadt) stehen jeweils zwei Möglichkeiten zur Auswahl.

Die Aktion soll die Bürger für die Gefahren übertriebener Geschwindigkeit sensibilisieren und wird deshalb auch den Twitter- und Instagramkonten ihren Niederschlag finden. Zu hohe Geschwindigkeit ist nach wie vor die Hauptursache für schwere Unfälle und Todesopfer im Verkehr.



