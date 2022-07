Am Sonntag können Spaziergänger die schöne Strecke an der Syr vorbei an ehemaligen Mühlen genießen. Dazu gibt es viel zu sehen und erleben.

Zwischen Manternach und Mertert

Spaziergang durch die Schlucht mit vielen Attraktionen

Volker BINGENHEIMER

Einen Tag lang können Spaziergänger und Naturfreunde die Landstraße zwischen Manternach und Mertert autofrei genießen und eine Menge Attraktionen bewundern. Die Strecke – eine der landschaftlich schönsten in Luxemburg - ist am kommenden Sonntag, dem 24. Juli, zwischen 9 Uhr und 18 Uhr den Fußgängern vorbehalten. Bei dieser ersten Ausgabe des autofreien Tags haben die Organisatoren, die Umwelt- und Nachhaltigkeitskommissionen der Gemeinden Mertert und Manternach - ein gut gefülltes Programm auf die Beine gestellt.

Entlang der Strecke stehen Stände mit Spielen, einem Quiz und Info-Material über die Natur im Schluchtwald „Manternacher Fiels“. Gäste können außerdem mit einer Pferdekutsche fahren. Ebenfalls von Pferden gezogen ist der Bierwagen, aus dem frisches Bier gezapft wird. Für retro-futuristisches Flair sorgt eine Steampunk-Gruppe auf der Strecke. Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität stehen zwei Draisinen von Rent a Bike zur Verfügung.

Für die Anreise nach Mertert oder Manternach empfehlen die Organisatoren den Bus. Die Wasserbilliger Zugstrecke ist noch bis zum 31. Juli wegen Bauarbeiten gesperrt, zwischen Oetringen und Wasserbillig verkehrt ein Ersatzbus. Parkmöglichkeiten befinden sich am Kreisverkehr Mertert.

