Der Geruch aus dem Bach im Birelergronn veranlasste am Dienstag Spaziergänger dazu, den Notruf zu alarmieren.

Lokales 6

Spaziergänger melden Abwassergeruch aus Bach bei Sandweiler

Der Geruch aus dem Bach im Birelergronn veranlasste am Dienstag Spaziergänger dazu, den Notruf zu alarmieren.

(jt/SC) - Eine mögliche Verschmutzung des Birelerbaach in Sandweiler hat am Dienstag die Feuerwehr tätig werden lassen. Der Bach wies eine bläuliche Verfärbung auf und entlang des Ufers machte sich ein unangenehmer Geruch breit. Der kleine Flusslauf durchquert ein Naturschutzgebiet, in dem sich auch Trinkwasserquellen befinden.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Spaziergänger meldeten am Dienstag eine Verschmutzung der Stackelgesgriecht. Foto: Police

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Spaziergänger meldeten am Dienstag eine Verschmutzung der Stackelgesgriecht. Foto: Police Spaziergänger meldeten am Dienstag eine Verschmutzung der Stackelgesgriecht. Foto: Police Spaziergänger meldeten am Dienstag eine Verschmutzung der Stackelgesgriecht. Foto: Police

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilt, hatten Spaziergänger über den Notruf 112 starke Abwassergerüche aus einem Bach im Birelergrund gemeldet. Sie berichteten von einer grünlichen Färbung des Wassers. Bei dem Bach handelt es sich um die Stackelgesgriecht, die auf der Höhe von Neuhäuschen erst in die Birelerbaach, und dann bei Schrassig schleimig in die Syr mündet.

Der CGDIS wurde benachrichtigt und verständigte zur Unterstützung Polizei uns Wasserwirtschaftsamt. Während Beamte aus Niederanven den Vorfall zu Protokoll nahmen, sammelte das Wasserwirtschaftsamt Wasserproben, um die unbekannte Substanz zu bestimmen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Verschmutzung des Birelerbaach in Sandweiler. Foto: privat

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Verschmutzung des Birelerbaach in Sandweiler. Foto: privat





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.