Puzzeln mag gemeinhin als entspannender Zeitvertreib für Geduldsgemüter gelten. Ein Klischee, das nun jedoch in Ell beim landesweit ersten Wettbewerb im Team-Puzzeln in Einzelteile zerlegt wurde.

Spaß bis zur letzten Lücke

„Zuerst suchen wir alle Randteile heraus, um den Rahmen zusammenzufügen. Dann werden die übrigen Teile den Farben nach sortiert und so füllt sich das Innere des Bildes allmählich ganz von selbst“, erklärt Alex, ohne die Augen auch nur einmal von dem Puzzle vor ihm abzuwenden, an dem gleich mehrere Hände eifrig herumnesteln.

Kein Zweifel, der Zehnjährige und seine drei Mitstreiter haben eine klare Taktik – und zugleich wenig Zeit, um lange mit neugierigen Zuschauern herumzuplaudern. Wer bei Luxemburgs erster Meisterschaft im Mannschaftspuzzeln mithalten will, der muss sich eben konzentrieren ...

19 Flinke Finger und Adleraugen waren am Samstag auf dem Weg aufs Puzzle-Podium gefragt. Letztlich standen Spaß und Geselligkeit allerdings allenthalben im Vordergrund. Fotos: John Lamberty

Flinke Finger und Adleraugen waren am Samstag auf dem Weg aufs Puzzle-Podium gefragt. Letztlich standen Spaß und Geselligkeit allerdings allenthalben im Vordergrund. Fotos: John Lamberty

Medaillenjagd bei bester Stimmung

Was allerdings nicht heißt, dass es an den zahlreichen Tischen im Centre Camille Ney am diesem sonnigen Samstag nicht auch durchaus fröhlich zugeht. Es wird gelacht, gescherzt und zwischendurch auch schon mal gejubelt – immer dann, wenn wieder eines der 1000-Teile-Puzzles gemeinsam zu einem Ganzen zusammengefügt wurde.

Geselligkeit und glückliche Gesichter, genau das hatten sich die Mitglieder der „Spillfabrik“ um Präsident Marc Theisen denn auch gewünscht. Seit sieben Jahren lädt der Verein aus Gosseldingen nun schon zum Spielen von Gesellschaftsspielen ein. Die in Zusammenarbeit mit dem Tischtennisverein aus Ell organisierte Puzzle-Meisterschaft ist allerdings eine Premiere.

"Fahrräder in Amsterdam"



„Puzzle-Wettbewerbe kennt man eigentlich eher in Belgien, wo solche Veranstaltungen allenthalben stattfinden“, erzählt Vorstandsmitglied Sophie Theisen. „Im wallonischen Honnut findet kommende Woche gar ein 24-Stunden-Turnier statt.“

Beim der Team-Meisterschaft in Ell, bei dem an diesem Tag gleich mehrere belgische Mannschaften am Start sind, belässt man es dagegen vorerst bei zehn Stunden, in denen die jeweils vierköpfigen Teams so viele 1000-Teile-Puzzles wie möglich zusammenfügen müssen. Für alle gilt es dabei, sich an die gleichen Puzzles zu wagen.

Los geht es mit dem Puzzle-Motiv „Fahrräder in Amsterdam“. Vor einer Flusslandschaft lehnen im Sonnenuntergang zwei Drahtesel an einem Brückengeländer. Vor allem die vielen Bäume links und rechts des Ufers machen und die Spiegelung der Sonne im Fluss lassen die Aufgabe auf den ersten Blick recht knifflig erscheinen.

Für Puzzle-Profis ein Kinderspiel



Bei hartgesottenen Puzzler sieht das ganze dennoch wie ein Kinderspiel aus. Nach rund anderthalb Stunden hat die erste Mannschaft die 1 000 Teilchen auch schon fachgerecht zusammengesetzt. Die Damen vom „Puzzlinelles“-Team aus Arlon haben die Nase vorn – und werden zum Schluss mit sechs Puzzles auch zum Sieger gekürt. Das zur Vervollständigung des Bildes ...