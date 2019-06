Zahlreiche Naturfreunde haben sich am Samstag zum Fest der Natur in Kockelscheuer eingefunden.

Spaß an der Natur

(c.k.) - An diesem Wochenende fand wieder das traditionelle Fest der Natur statt und zeigte hautnah eine vielfältige Natur zum Erleben, Staunen, Hören und Anfassen. Vor Ort erwarteten die zahlreichen Besucher über 50 Aktivitäten, Informations- und Verkaufsstände rund um das Thema Nachhaltigkeit in Natur und Umwelt. Das Angebot an zahlreichen Naturprodukten, biologischen sowie lokal hergestellten Lebensmitteln, Kunsthandwerk und thematischen Ständen sorgte für attraktive Abwechslung und einen spannenden Rundgang.



19 In Kockelscheuer verbrachten die Besucher einen tollen Familien- und Naturtag. Fotos: Charlot Kuhn

Zahlreiche Aktivitäten für die ganze Familie wurden angeboten mit Demonstrationen von Forst- und Schmiedearbeiten sowie der Imkerei. Weitere Highlights waren die Schafsschur und das "Sing for the Climate". Eine Spielecke mit Kinderaktivitäten kannte starken Zuspruch. Natürlich konnten die Tiere des Bauernhofes besucht, gestreichelt und unter Aufsicht sogar gefüttert werden.

Neben Naturerlebnissen kam auch der kulinarische Teil nicht zu kurz. Recht viele Besucher machten sich auf eine Entdeckungsreise durch Grillspezialitäten oder ließen sich von der ehrenamtlichen „Kach-Equipe“ mit biologischen Menüs verwöhnen.

Schutz für Natur und Kultur Der Gréngewald wird in seiner Gesamtheit als Schutzzone ausgewiesen.

Umweltministerin Carole Dieschbourg und Roby Biwer, Präsident von „Natur & Ëmwelt“, betonten bei der Eröffnung, dass das Fest der Natur erneut versucht, den Mitmenschen die Natur in verständlicher Form zugänglich zu machen und aufzuzeigen, dass der Schutz der Natur und die Herausforderungen einer modernen Gesellschaft keine Widersprüche sind.