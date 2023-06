Die ersten Ergebnisse aus dem Wahlbezirk Süden stehen fest. Ein Überblick.

Gemeindewahlen im Süden

Spannendes Rennen in Esch und absolute Majoritäten

Maximilian RICHARD Die ersten Ergebnisse aus dem Wahlbezirk Süden stehen fest. Ein Überblick.

In Esch/Alzette zeichnet sich ein spannendes Duell zwischen CSV und LSAP ab. Nachdem etwas mehr als die Hälfte der Wahlbüros ausgezählt sind, liegen beide mit rund 30 Prozent etwa gleichauf. In Differdingen und Sassenheim liegen bislang nur inoffizielle Zahlen vor. Laut diesen konnte die LSAP in Differdingen Stimmen hinzugewinnen. In Sassenheim muss die LSAP-CSV Koalition leichte Stimmverluste hinnehmen. Weitere Einzelheiten zu den Gemeinden folgen.

In anderen Gemeinden hat die LSAP indes klar die Nase vorn. So konnten die Sozialisten sowohl in Steinfort (55,7 Prozent) als auch in Rümelingen (51,9 Prozent) die absolute Mehrheit gewinnen. „Ich kann es noch nicht fassen“, sagte Steinforts Bürgermeister Sammy Wagner (LSAP) kurz nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses. Die LSAP habe in den vergangenen Jahren darauf hingearbeitet, mit einem solchen Resultat habe man aber nicht gerechnet. Die Bürger hätten der Partei eine große Verantwortung aufgetragen. Dieses Vertrauen wolle man nicht enttäuschen. An die LSAP gehen 55,7 Prozent der Stimmen und sieben Sitzen im Gemeinderat. Dies ist ein Zugewinn von 14,1 Prozent und zwei Mandaten.

Dazu, ob die aktuelle LSAP-Déi-Gréng-Koalition trotz absoluter Majorität der Sozialisten weiterhin Bestand haben könnte, wollte der Bürgermeister sich nicht äußern. Man habe in den vergangenen Jahren gut zusammengearbeitet. Deshalb werde man sich nochmals zusammensetzen.

Déi Gréng bleiben trotz Verluste mit einem Sitz im Gemeinderat. Die CSV verliert zwei Sitze. Die Sitzzahl der DP bleibt mit einem Mandat unverändert.

LSAP erhält auch in Rümelingen Mehrheit

Die Sozialdemokraten kommen in Rümelingen auf 51,9 Prozent der Stimmen und können somit um fast vier Prozentpunkte im Vergleich zu 2017 zulegen. Der Stimmenzugewinn bedeutet einen sechsten Sitz im Gemeinderat und somit die absolute Mehrheit.

Bürgermeister Henri Haine (LSAP) erzielt mit 1.631 Einzelstimmen das beste Ergebnis unter allen Kandidaten. Die LSAP ist also nicht mehr auf einen Koalitionspartner angewiesen. Bislang führte LSAP-KPL-Koalition die Gemeinde. Die CSV verliert in der Südgemeinde einen Sitz. DP und KPL können ihren Sitz im Gemeinderat verteidigen.

Habscht: CSV erringt absolute Mehrheit

In Habscht gewinnt derweil die CSV mit 52,8 Stimmen die absolute Majorität. Die Partei erringt sechs der elf Sitze im Gemeinderat. 2017, also vor der Fusion mit Simmern, konnte die CSV jedoch noch fast 65 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Bürgermeister Serge Hoffmann wurde mit 1.606 Einzelstimmen meistgewählter Kandidat. Auch die Schöffen Carlo Moes und Chantal Boulanger-Hoffmann wurden erneut in den Gemeinderat gewählt.

Die DP wird mit 28 Prozent der Stimmen zweitstärkste Kraft und bekommt drei Sitze. Die LSAP erreicht 19,1 Prozent und zwei Sitze.

Mamer: CSV-LSAP-Koalition bestätigt

Gilles Roth (CSV) wird voraussichtlich an der Spitze der Gemeinde Mamer bleiben. Der Bürgermeister ist mit 3.374 Stimmen der Meistgewählte der Kommune. Die Christsozialen kommen auf 45,1 Prozent der Stimmen und sieben Sitze. Dies ist ein Zuwachs von fast vier Prozent und einem Sitz.

Der CSV steht die Wahl des Koalitionspartners frei. Sowohl mit der LSAP (22,8 Prozent), der DP (13 Prozent) als auch mit Déi Gréng (19 Prozent) wäre eine Majorität möglich. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die CSV-LSAP-Koalition, die seit 2000 Bestand hat, auch weiterhin den Schöffenrat bilden wird. Die Sozialisten sind nach 2017 wieder zweitstärkste Kraft im Gemeinderat. Sie können einen leichten Zuwachs von rund zwei Prozent verbuchen. Die Partei behält drei Sitze.

Derweil erhält die DP einen zusätzlichen Sitz und kommt nun auf zwei Mandatsträger. Aufgrund des Bevölkerungswachstums war die Zahl der verfügbaren Sitze im Gemeinderat bei diesen Wahlen von 15 auf 17 gestiegen.

Déi Gréng verlieren rund sieben Prozent, behält aber ihre drei Sitze. Aufgrund familiärer Verbindungen bei den Meistgewählten ist noch unklar, wer die Mandate antreten wird. So wurden sowohl Co-Parteipräsidentin Djuna Bernard (Platz eins mit 1.501 Stimmen) und ihre Mutter, Gemeinderätin Mim Bernard, (Platz drei mit 766 Stimmen) in den Gemeinderat gewählt.

Laut dem Wahlgesetz muss einer der beiden auf sein Mandat verzichten. Auch die Zweitgewählte (1.124), die Gemeinderätin Adele Schaaf-Haas, ist mit dem Viertgewählten, Moritz Schaaf verwandt. Das dritte Grünen-Mandat könnte demnach an die Fünftgewählte (696 Stimmen), die 19-jährige Lea Vogel, gehen.

Käerjeng: CSV ist klarer Wahlsieger

In Käerjeng hat die CSV im Gegensatz zu 2017 rund drei Prozentpunkte verloren. Sie behält ihre sieben Sitze und befindet sich deutlich vor der zweitplatzierten LSAP, die von 31,96 auf 26,38 Prozent fällt und einen Sitz einbüßt. Déi Gréng verschlechtern sich von zwei auf einen Sitz.

Freuen dürfen sich die ADR und die Piraten. Beide Parteien liegen leicht über acht Prozent und stellen in Zukunft einen Gemeinderat. Für die ADR kommt der Kammerabgeordnete Fernand Kartheiser auf die meisten Stimmen. Die DP verteidigt ihren Sitz.

Bürgermeister Michel Wolter (CSV), der das mit Abstand beste persönliche Resultat erreichen konnte, hat nun die Qual der Wahl. Er darf sich seinen Koalitionspartner aussuchen. Nur einen zusätzlichen Sitz braucht die CSV, um die Mehrheit im Gemeinderat zu erreichen. Auch Michel Wolters Ehefrau Nadine Braconnier hatte sich zur Wahl gestellt und ist gewählt worden. Sie wird auf ihr Mandat verzichten müssen zugunsten des Achtgewählten André Schuster.

Dippach: LSAP verliert einen Sitz, DP plus eins

In Dippach regiert momentan eine LSAP-DP-Koalition mit der Bürgermeisterin Manon Bei-Roller (LSAP) an der Spitze. Die Sozialisten verlieren einen Sitz und stehen nun bei vier Sitzen. Der Koalitionspartner steigt von zwei auf drei.

Bei-Roller hat mit 1.851 die meisten Stimmen geholt. Für Schöffe Max Hahn (DP) haben 1.174 Bürger gewählt. Die anderen beiden Parteien, CSV und Biergerinitiativ, bleiben bei jeweils zwei Sitzen.

Monnerich: CSV legt zu, Déi Gréng klarer Verlierer

In Monnerich darf sich die CSV freuen: Der amtierende Bürgermeister Jeannot Fürpass (CSV) kann sich mit 2.507 Stimmen deutlich durchsetzen, gefolgt von Marianne Baustert-Berens und Anouk Boever-Thill.

Die CSV kommt damit neu auf 6 Sitze, 2017 waren es deren fünf. Die LSAP verliert einen Sitz und kommt auf vier, die DP kann ihre 2 Sitze verteidigen. Neu im Gemeinderat vertreten sind die Piraten, sie ergattern einen Sitz. Déi Gréng gehen hingegen leer aus, sie verlieren ihren Sitz im Monnericher Gemeinderat.

Frisingen: Är Équipe bleibt mit 43 Prozent stärkste Kraft

In Frisingen verzeichnet Är Équipe nur leichte Verluste gegenüber dem Wahlresultat von 2017. Die Partei rutscht von 45,17 auf 43,07 Prozent und behält ihre fünf Sitze. Bürgermeister Roger Beissel erzielt mit 1.461 Stimmen deutlich das beste Resultat. Der Koalitionspartner DP verbessert sich von 12,25 auf 18,24 Prozent und gewinnt einen zweiten Sitz. Die CSV verliert einen Sitz. Die LSAP sichert indes einen zweiten Sitz im Gemeinderat ab.

Karten neu gemischt in Leudelingen

Die Liste Zesumme fir Leideleng wird in Leudelingen den gesamten Gemeinderat stellen. Alle neun Kandidaten wurden gewählt. Lou Linster (764), Vanessa Baldassari (656) und der Sohn des früheren Bürgermeisters Rob Roemen, Jean-Pierre Roemen (638) erhielten die meisten Stimmen.

In der Majorzgemeinde wurden demnach die Karten neu gemischt. Der gesamte Schöffenrat um Bürgermeisterin Diane Feipel war nicht mehr zur Wahl angetreten. Für neun Mandate hatten sich insgesamt 11 Kandidaten zur Wahl gestellt.

Neuling als Erstgewählter in Koerich

In der Gemeinde Koerich könnte es zu einem Führungswechsel kommen. Der amtierende Bürgermeister Jean Wirion landet nämlich mit 709 Stimmen nur auf Platz zwei. Der Erstplatzierte ist Kevin De Oliveira (779 Stimmen), der bislang noch kein Mandat in der Gemeinde innehatte. Die beiden bisherigen Schöffen Yves Weyland und Norbert Welu landen mit 591 Stimmen auf dem dritten beziehungsweise mit 571 Stimmen auf dem fünften Platz. In der Majorzgemeinde waren zehn Kandidaten für neun Mandate angetreten.



Bestätigung für Bürgermeister in Reckingen/Mess

In Reckingen/Mess haben die Wähler den Bürgermeister bestätigt. Carlo Muller ist mit 906 Stimmen der Meistgewählte der Gemeinde. Schöffe Christian Tolksdorf landet mit 762 Stimmen auf Platz zwei, Schöffe Robert Leclerc mit 652 Stimmen auf Platz fünf. Den dritten Platz belegt Gemeinderatsmitglied Marc Ludwig mit 707 Stimmen. In der Majorzgemeinde stellten sich zwölf Kandidaten für neun Mandate zur Wahl.

