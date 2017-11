(vb) - An einem einzigen Arbeitstag ist am Mittwoch die Spätlese bei der Winzergenossenschaft Vinsmoselle über die Bühne gegangen. Die Erntehelfer waren auf zwei Parzellen von 0,5 Hektar im Einsatz, nämlich im Falkenberg bei Bech-Kleinmacher und im Rosenberg in Mertert.



Wie bei der Spätlese üblich, waren die Trauben dunkel verfärbt und eingetrocknet. „Viel Saft kommt da nicht mehr raus, aber der Most ist hoch konzentriert“, sagt Harald Beck, Weinbauberater bei Vinsmoselle.



Aufgrund der langen Zeit am Stock verlieren die Trauben Wasser, behalten aber den Zucker. Aus dem besonders süßen Most wird im Laufe des Winters ein „Grand premier cru“.