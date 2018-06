Mit einer eher ungewöhnlichen Anklage wegen fahrlässiger Tötung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall hatte sich am Montag das Bezirksgericht Diekirch zu befassen. Ungewöhnlich von daher, als das Opfer erst 13 Monate nach dem Vorfall verstorben war.

Spätfolge Unfalltod

Mit einer eher ungewöhnlichen Anklage wegen fahrlässiger Tötung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall hatte sich am Montag das Bezirksgericht in Diekirch zu befassen. Ungewöhnlich von daher, als das Opfer erst 13 Monate nach dem Vorfall verstorben war, allerdings laut medizinischem Gutachten eben doch an den Spätfolgen des Unglücks.

Der Unfall selbst geht auf den Nachmittag des 10. Oktober 2015 zurück als ein heute 28-jähriger Fahrer mit seinem Wagen in der Ortsdurchfahrt im Préizerdaul unterwegs war und auf Höhe eines Restaurants in Bettborn einen älteren Mann mit Gehstock auf dem Fußgängerüberweg anfuhr.

Fataler Moment der Unachtsamkeit



Wie der Beschuldigte am Montag vor dem Richter erklärte, hatte er den Blick damals nur für einen kurzen Moment zu dem Restaurant gewandt. Als er dann wieder nach vorn gesehen habe, sei der Mann – offenbar aus einem eher schlecht einsehbaren Fußweg kommend – auch schon unmittelbar vor ihm gewesen, sodass er trotz einer Geschwindigkeit von nur knapp 30 km/h nicht mehr habe ausweichen können.

Eine Aussage, die auch vom zuständigen Polizeiermittler bestätigt wurde. Das Opfer müsse aufgrund der eher geringen Geschwindigkeit des Wagens davon ausgegangen sein, dass der Fahrer ihn gesehen habe und über den Zebrastreifen lasse.

Der Mann sei denn auch bereits ein stückweit auf dem Fußgängerüberweg gewesen als er erfasst wurde. Der damals 74-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, die zunächst jedoch nicht als lebensgefährlich eingestuft wurden, so der Ermittler.

Gegensätzliche Deutung des medizinischen Gutachtens



Dennoch verschlechterte sich der Zustand des Mannes in der Folge so dramatisch, dass er schließlich 13 Monate später als Pflegefall mit Kopfverletzungen und Lähmungserscheinungen verstarb – dies infolge der Unfallblessuren, wie ein medizinisches Gutachten ergab.

Im Namen der Ehefrau und des Sohnes des Opfers werden nun denn auch Schmerzens- und Schadensgelder von 185 000 Euro gefordert. Die Verteidigung stritt den Fehler des Angeklagten ihrerseits nicht ab, gab aber an, dass das Gutachten in ihren Augen nicht unumstößlich belege, dass die Unfallblessuren die einzigen bzw. die entscheidenden Todesfaktoren gewesen seien.

Demnach fordere man eine zusätzliche Expertise und gegebenenfalls nur eine Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft sah das Fazit des Gutachtens dagegen als eindeutig an, weshalb man eine Haftstrafe von sechs Monaten und ein 24-monatiges Fahrverbot forderte. Das Urteil ergeht am 27. September.