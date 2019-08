Durchschnittlich im Alter von 31 Jahren bekommen Frauen in Luxemburg ihr erstes Kind - und werden damit also später Mutter, als Frauen in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Spätes Mutterglück: Erstes Kind mit 31

Wenn eine Frau im Großherzogtum ihr erstes Kind bekommt, ist sie im Schnitt 30,8 Jahre alt – wie aktuelle Zahlen der europäischen Statistikbehörde belegen. Zugrunde liegt der Studie die Erfassung von 5,075 Millionen Geburten in 2017 in den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Steigendes Durchschnittsalter

Der Blick in die Eurostat-Statistik zeigt, dass Frauen in Luxemburg immer später ihr erstes Kind bekommen: War das 2007 noch mit 28,9 Jahren der Fall, ist diese Zahl inzwischen stetig gestiegen – auf ein Durchschnittsalter von 30,8 Jahren im Jahr 2017.



Damit sind die Frauen aus dem Großherzogtum bei der Geburt des ersten Babys älter als der Durchschnitt in der EU: Dieser liegt nämlich bei 29,1 Jahren. Luxemburg belegt damit den dritten Platz, hinter Italien (31,1) und Spanien (30,9).

Allzu sehr verwundert es dann nicht, dass im Großherzogtum nur sehr wenige Frauen bereits im Teenageralter (laut Eurostat jünger als 20 Jahre) ihr erstes Kind bekommen: Von den 3 293 Erstgeburten in 2017 waren lediglich zwei Prozent der Mütter noch keine 20 Jahre alt. Zum Vergleich: Beim Spitzenreiter Rumänien waren es 13,9 Prozent aller Erstgeburten.



Ältere Mamas

Im Großherzogtum waren im Jahr 2017 rund 38 Prozent der Mütter bei der Geburt ihres ersten Kindes zwischen 20 und 29 Jahren alt. 55 Prozent waren zwischen 30 und 39 Jahren alt und fünf Prozent waren mindestens 40 Jahre alt, oder älter.



Mit diesen immerhin fünf Prozent belegt Luxemburg nach Spanien, Italien und Griechenland den vierten Platz in der Rangliste mit den meisten Erstgebärenden im Alter von 40 Jahren und mehr.