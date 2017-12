Von Cheryl Cadamuro

An den Weihnachtstagen wollen die wenigsten Menschen alleine sein. Doch dann gibt es da auch die, die keine Wahl haben. Für manche bedeutet dies einen enormen Leidensdruck – der in Verzweiflung ausarten kann. Doch bei SOS Détresse sind auch an den Festtagen Freiwillige im Einsatz, um zuzuhören.



„An den Festtagen“, so Marcelle Walch, Direktionsbeauftragte bei SOS Détresse, „gehen mehr Hilferufe ein, als an anderen Tagen ...