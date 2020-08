Die Regierung hält sich bedeckt und unterstreicht, nicht über die Kunden privater Unternehmen zu kommunizieren. Es sei für sie die beste Wahl gewesen.

Sorge um Favoritismus bei Covid-Kampagne

Diana HOFFMANN Die Regierung hält sich bedeckt und unterstreicht, nicht über die Kunden privater Unternehmen zu kommunizieren. Es sei für sie die beste Wahl gewesen.

Hat die Regierung eine Firma für die Kampagne „Net ouni meng Mask“ beauftragt, welche die Wahlkampagne der LSAP 2018 geleitet hat? Dies möchte der Piraten-Abgeordnete Marc Goergen in seiner parlamentarischen Frage an den Kommunikations- und Medienminister Xavier Bettel (DP) sowie an Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) wissen.

Im Antwortschreiben wird klargestellt, dass die Regierung nicht über Kunden eines privaten Unternehmens kommuniziere. Die Agentur sei für den Auftrag ausgewählt worden, da sie aufgrund ihres Profils den benötigten Anforderungen entsprach. Auf die Frage, wie die Regierung ausschließen kann, dass es zu Favoritismus gekommen ist, antworten die Minister, dass während der Krise auf viele externe Dienstleister zurückgegriffen werden musste. Dies gelte sowohl für die Materialbeschaffung und die Logistik als auch für die Kommunikation. Dabei sei verstärkt versucht worden, Betriebe zu engagieren, deren Aktivität in Luxemburg stattfindet. Weil die Kampagne zudem noch während des État de Crise angelaufen war, musste keine Ausschreibung erfolgen.

Eine Kampagne für 1,13 Millionen Euro

Des Weiteren will der Abgeordnete in seiner Frage, der zweiten zu dem Thema, wissen, wie das Budget für die Kampagne „Net ouni meng Mask“, die zur Sensibilisierung der Bevölkerung beitragen soll, verteilt sei. Die Minister unterstreichen zunächst einmal, dass es sich bei der Summe um das Gesamtbudget der Kommunikation der ersten Phase im Kampf gegen Covid-19 handele, und nicht nur um die Finanzierung von allein diesem Teilaspekt. Zu dem Gesamtkonzept zählt sowohl die Verteilung von Informationsmaterial an alle Haushalte des Landes als auch Anzeigen in den Medien und der Presse. Dies mache bereits einen Großteil der Kosten aus.

