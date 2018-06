Sorge um das Trinkwasser

Das Land werde bereits in zwei bis drei Jahren mit Trinkwasserknappheit zu kämpfen haben, sollte sich die derzeitige Entwicklung fortsetzen, so der Direktor des staatlichen Wasserwirtschaftsamtes, Jean-Paul Lickes.

Der Direktor des staatlichen Wasserwirtschaftsamtes, Jean-Paul Lickes, zeichnet ein düsteres Bild, was die künftige Versorgung des Großherzogtums mit Trinkwasser angeht. Das Land werde bereits in zwei bis drei Jahren mit Trinkwasserknappheit zu kämpfen haben, sollte sich die derzeitige Entwicklung fortsetzen, so Lickes in der Gemeinderatssitzung von Habscht, in der er als DP-Vertreter fungiert. Dies werde dann vielleicht sogar das wirtschaftliche Wachstum Luxemburgs bremsen.



Die Wasserversorgung des Landes werde eine der zentralen Herausforderungen für die kommende Regierung darstellen, so der DP-Vertreter ...