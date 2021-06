In Ettelbrück installieren Schüler auf dem Dach des Parkhauses im Deich die größte Fotovoltaikanlage des Öslings.

Sonne tanken auf dem Parkdeck

In Ettelbrück installieren Schüler auf dem Dach des Parkhauses im Deich die größte Fotovoltaikanlage des Öslings.

Von Arlette Schmit

Mit der Hilfe von 83 Schülern des technischen Lyzeums aus Ettelbrück (LTEtt) entsteht derzeit auf dem Dach des neuen Parkhauses im Deich die größte Fotovoltaikanlage des Nordens. Insgesamt wird die fertige Anlage eine Spitzenleistung von 499,8 Kilowatt pro Stunde haben und etwa 400.000 Kilowatt Stunden Strom im Jahr produzieren, wodurch 125 Haushalte während eines Jahres mit Strom versorgt werden könnten.

„Beim Jugendsolarprojekt handelt es sich um ein außergewöhnlich nachhaltiges und ökologisches Projekt“, meint Jean-Paul Schaaf, Bürgermeister der Stadt Ettelbrück. Einerseits werde dem Klimagedanken Rechnung getragen, andererseits könnten junge Menschen ihre theoretischen Kenntnisse auch in der Praxis anwenden. Schaaf zeigte sich erfreut über die Zusammenarbeit zwischen der Kommune, dem LTEtt sowie Greenpeace und betonte, dass es für die Stadt Ettelbrück selbstverständlich sei, als Klimapaktgemeinde an solchen Projekten mitzuwirken.

Theorie und Praxis vereint

Im vergangenen Jahr hat sich die Stadt für eine teilweise Überdachung des Parkhauses ausgesprochen, um hier eine Fotovoltaikanlage installieren zu können. Auch für das LTEtt spiele Nachhaltigkeit bereits seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle im Schulalltag, was sich in vielen Projekten widerspiegele, erklärt Direktor Fränk Fries.

Mehrere der 83 am Projekt beteiligten Schüler des LTEtt zusammen mit Vertretern des Ettelbrücker Gemeinderats. Foto: Arlette Schmit

Und so werkeln seit dem 17. Mai 83 hochmotivierte Schüler aus dem Fachbereich Elektrotechnik des LTEtt tatkräftig mit Schraubenzieher und Bohrmaschine auf dem Dach des neuen Parkhauses. Nach einer theoretischen Einführung in die erneuerbaren Energien dürfen sie selber Hand anlegen und erhalten so wertvolle Einblicke in die praktische Arbeit sowie die solare Stromproduktion.

Siebte Solaranlage der Gemeinde Ettelbrück

Sie schaffen auf dem Dach des Parkhauses die Voraussetzungen zur Produktion von sauberer und grüner Energie und erleben dabei hautnah die Entstehung einer Solaranlage von Anfang bis Ende mit. „Sie setzen Haken, verlegen Profile, ziehen die nötigen Kabel, schrauben die Solarmodule zusammen und montieren sie schließlich auch“, so der Koordinator des Projektes, Fränk Thinnes von Greenpeace. Für die Umweltorganisation ist es bereits das sechste Sonnenenergieprojekt, das in Zusammenarbeit mit Schülern organisiert wird.

Ettelbrück: Neues Parkhaus öffnet im März Im neuen Deich-Parkhaus vermietet die Stadt Ettelbrück 93 Stellplätze - dabei haben Anwohner Priorität.

Für Ettelbrück ist es indes die siebte Fotovoltaikanlage, die auf einem gemeindeeigenen Gebäude installiert wird. Insgesamt wird sich die jährliche Produktion der sieben Anlagen, wenn sie alle in Betrieb sind, auf rund 668.500 Kilowattstunden belaufen, was in etwa dem Strombedarf von 170 Haushalten entspricht.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.