Sonderurlaub für Eltern wird verlängert

Sophie HERMES Der Sonderurlaub aus familiären Gründen soll die Woche vor den Osterferien mit abdecken. Ob er auch während der Ferien gilt, soll am Donnerstagnachmittag mitgeteilt werden.

Nachdem am Mittwoch beschlossen wurde, dass die Schulen in Luxemburg bis nach den Osterferien geschlossen bleiben, wird auch der Sonderurlaub aus familiären Gründen für Eltern verlängert.

So soll der Sonderurlaub nun die letzte Woche vor den Osterferien mit abdecken. Ob er auch während der Ferien greift, werde erst am Donnerstagmorgen geklärt, heißt es von Seiten des Ministeriums für soziale Sicherheit. Noch am Nachmittag wolle man auf einer Pressekonferenz weitere Details hierzu bekanntgeben.

Eltern die den Sonderurlaub bereits beantragt haben, müssen für die Verlängerung kein neues Formular ausfüllen. Sie müssen ihren Arbeitgeber jedoch informieren. Sollte durch die Verlängerung ein zweites Elternteil, das die Freistellung noch nicht angefragt hatte, den Urlaub benötigen, muss dieses ein Formular ausfüllen.

Das Ministerium für soziale Sicherheit erinnert allerdings daran, dass nur auf den Sonderurlaub aus familiären Gründen zurückgegriffen werden sollte, wenn keine andere Lösung möglich ist.

