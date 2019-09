Der junge Mann wurde zuletzt am Montag in einer Flüchtlingseinrichtung in der Hauptstadt gesehen.

Solomon Geremedhin Seare seit Montagnachmittag vermisst

(SC) - Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wird der 18-jährige Solomon Geremedhin Seare seit Montagnachmittag vermisst. Der junge Mann, der aus Eritrea stammt, wurde zuletzt in einer Flüchtlingseinrichtung in Luxemburg-Stadt gesehen.

Alle Hinweise zu dem Vermissten und seinem möglichen Aufenthaltsort sind für die Polizeidienststelle in Luxemburg-Stadt unter der Telefonnummer 244404500. Hinweise können auch über die Notrufzentrale (113) weitergeleitet werden.