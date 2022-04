Am 1. Januar 2022 lebten 645.397 Menschen in Luxemburg. Damit hat die Bevölkerung in einem Jahr um mehr als 10.600 Personen zugelegt. Was denken Sie darüber?

Frage des Tages

Soll Luxemburg weiter wachsen?

Teddy JAANS Am 1. Januar 2022 lebten 645.397 Menschen in Luxemburg. Damit hat die Bevölkerung in einem Jahr um mehr als 10.600 Personen zugelegt. Was denken Sie darüber?





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.