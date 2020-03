LW-Informationen zufolge befindet sich der vorerst letzte Covid-19-Patient aus Frankreich auf dem Weg in ein Krankenhaus nach Luxemburg.

Solidarität mit Frankreich: Siebter Patient auf dem Weg nach Luxemburg

Pierre SCHOLTES LW-Informationen zufolge befindet sich der vorerst letzte Covid-19-Patient aus Frankreich auf dem Weg in ein Krankenhaus nach Luxemburg.

Das Großherzogtum zeigt sich solidarisch und nimmt insgesamt sieben Covid-19-Patienten aus Frankreich bei sich auf. Der letzte Patient befindet sich, laut LW-Informationen, derzeit auf dem Weg nach Luxemburg. Über das Alter und den Zustand des Patienten ist indes nichts gewusst.



Die meisten der sieben Patienten sind über 50 Jahre alt und werden während des gesamten Behandlungszeitraums in Luxemburg betreut. Somit fließen auch sie von nun an in die luxemburgische Infiziertenstatistik ein. Die Betroffenen stammen aus der besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Region Grand Est in Frankreich.



Auch wenn man nicht ausschließe, weitere Patienten aufzunehmen, so hänge diese Entscheidung von der Entwicklung der Infiziertenzahl in Luxemburg ab, erklärt das Gesundheitsministerium.



