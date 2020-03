Luxemburg zeigt sich solidarisch und nimmt insgesamt sieben Covid-19-Patienten aus Frankreich bei sich auf. Am späten Montagabend ist der vierte Patient eingetroffen.

Solidarität mit Frankreich: Bereits vier Patienten nach Luxemburg geflogen

Pierre SCHOLTES Luxemburg zeigt sich solidarisch und nimmt insgesamt sieben Covid-19-Patienten aus Frankreich bei sich auf. Gestern am späten Abend ist der vierte Patient, mit Hilfe der Air Rescue, eingetroffen.

Wie das Gesundheitsministerium auf Nachfrage hin bestätigt, sind bisher vier Covid-19-Patienten von der Luxembourg Air Rescue aus Frankreich nach Luxemburg geflogen worden. Der vierte Patient sei am Montag am späten Abend in Luxemburg eingetroffen.

Die Erkrankten wurden auf insgesamt vier Krankenhäuser in Luxemburg verteilt. Zwei befinden sich im Hôpital Kirchberg, einer im Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) und einer im Centre Hospitalier du nord (ChdN) in Ettelbrück.

Alle Patienten sind über 50 Jahre alt und werden während des gesamten Behandlungszeitraums in Luxemburg betreut.

Drei weitere Patienten sollen in den nächsten Tagen nach Luxemburg überstellt werden.

Die Patienten stammen aus der besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Region Grand Est in Frankreich.

Der Präsident von Grand Est: Ein Krisenmanager im Ärztekittel Jean Rottner, der Präsident der Region Grand Est, ist selbst Arzt. In Zeiten der akuten Corona-Krise ist er zum Fürsprecher der überforderten Krankenhäuser geworden.

Auch wenn man nicht ausschließe, weitere Patienten aufzunehmen, so hänge diese Entscheidung von der Entwicklung der Infiziertenzahl in Luxemburg ab, so das Gesundheitsministerium.

Saarland hilft ebenfalls

Fünf Corona-Notfallpatienten aus der Region Grand Est werden im Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg behandelt. Sie seien am Montag eingeliefert worden, nachdem das Saarland der benachbarten Region Unterstützung zugesagt hatte, teilte Regierungssprecher Alexander Zeyer am Dienstag in Saarbrücken mit.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.