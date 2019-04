Nach dem verheerenden Brand in der Kathedrale Notre-Dame in Paris zeigte sich die katholische Kirche in Luxemburg betroffen. Die Chrisam-Messe am Mittwochabend stand ganz im Zeichen der Solidarität.

Lokales 13

Solidarität mit den französischen Katholiken

Nach dem verheerenden Brand in der Kathedrale Notre-Dame in Paris zeigte sich die katholische Kirche in Luxemburg betroffen. Die Chrisam-Messe am Mittwochabend stand ganz im Zeichen der Solidarität.





Dossier: Die Tragödie von Notre-Dame Am 15. April kommt es in der berühmten Kathedrale Notre-Dame de Paris zu einem Großbrand. Der Schaden ist immens. Unsere Artikel zum Thema.





(DS) - Der Brand in der Kathedrale Notre-Dame in Paris hat auch die katholische Kirche in Luxemburg tief getroffen. Als Akt der Solidarität mit den Katholiken von Paris und aus ganz Frankreich sprach Erzbischof Jean-Claude Hollerich am Mittwochabend während der Chrisam-Messe in der Kathedrale ein Gebet an die Trösterin der Betrübten. Als Ausdruck der Verbundenheit mit der französischen Kirche wird die Kollekte der Erzdiözese von Paris für den Wiederaufbau der Kathedrale Notre-Dame zugute kommen.



13 Foto: Lex Kleren

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren

Am Morgen nach der Feuersbrunst in der Pariser Kathedrale hatte sich Generalvikar Leo Wagener in einer ersten Reaktion sehr erschüttert gezeigt. "Dass die Kathedrale Notre-Dame vom Feuer verwüstet wurde, macht mich tief betroffen“, so Generalvikar Leo Wagener am Dienstagmorgen gegenüber dem "Luxemburger Wort".



General soll Wiederaufbau von Notre-Dame leiten Frankreichs Regierung hat erste Schritte zum Wiederaufbau der durch einen Brand zerstörten Kathedrale Notre-Dame in Paris vorgestellt.

Die emotionalen Reaktionen sind seiner Meinung nach Ausdruck der tiefen Bindung der Menschen an die Notre-Dame. Nicht nur praktizierende Katholiken, auch Menschen, die der katholischen Kirche nicht so nahe stehen, seien erschüttert, erklärte der Generalvikar weiter. „Die Kathedrale Notre-Dame ist ein Symbol für ganz Frankreich. Die Zerstörung trifft die Franzosen ins Herz.“



In ganz Frankreich ...

Nach dem verheerenden Brand haben am Mittwochabend die Kirchenglocken in ganz Frankreich geläutet. Die französische Bischofskonferenz hatte die Kathedralen im Land dazu aufgerufen. Die Glocken der Gotteshäuser läuteten um Punkt 18.50 Uhr - zu diesem Zeitpunkt wurde der Brand in dem weltberühmten Wahrzeichen am Montagabend entdeckt. Die Diözesen wollten so ihre Solidarität mit der Pariser Diözese zum Ausdruck bringen.

Zahlreiche Menschen versammelten sich etwa vor der Pariser Kirche Sacré-Cœur im Touristenviertel Montmartre, der Kathedrale St. André in Bordeaux oder vor dem Straßburger Münster und hielten dort inne.