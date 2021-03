Soldatenfriedhof in Hosingen entdeckt

Munition, Gebeine und ein Totendenkmal - bei Ausgrabungen auf einem Privatgrundstück kamen bemerkenswerte Überreste aus dem Krieg ans Licht.

Eine Teilung von Baugrundstücken auf der Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung ist heutzutage nicht unbedingt eine Nachricht, die große Schlagzeilen verursacht. Als die Ratsmitglieder der Gemeinde Parc Hosingen aber am 24. September des vergangenen Jahres einer solchen Teilung im Eesberwee in Hosingen zustimmten, setzte sich eine Entwicklung in Gang, die man durchaus als bemerkenswert bezeichnen kann.

Auf einem 16,7 Ar großen Grundstück sollte ein bestehendes Wohnhaus abgerissen und stattdessen sechs Wohneinheiten erbaut werden ...