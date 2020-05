Die vielen Sonnenstunden im März und April hatten eine positive Auswirkung auf die Produktion von Solarstrom. Der Energieverbrauch ist unterdessen gesunken.

Solarenergie erreicht neue Höchstwerte

Die vielen Sonnenstunden im März und April hatten eine positive Auswirkung auf die Produktion von Solarstrom. Der Energieverbrauch ist unterdessen gesunken.

(SH) - Die Fotovoltaik-Anlagen haben in den vergangenen Wochen Höchstleistung geliefert. Im März wurden insgesamt 12,6 Gigawattstunden Solarstrom erzeugt, im April waren es deren gar 20,2. Wie das für die Energie zuständige Ministerium mitteilt, ist dies ein Anstieg um 60 Prozent im Vergleich zum Jahr 2018 und ein Anstieg um 42 Prozent im Vergleich zur gleichen Zeitspanne im Vorjahr.

Wetterbilanz: Ein trockener und sonniger April Deutlich wärmer und deutlich sonnenscheinreicher als erwartet zeigte sich das Wetter im April. Niederschlag blieb unterdessen Mangelware.

Eine außergewöhnliche Wetterlage mit vielen Sonnenscheinstunden hat dabei eine maßgebliche Rolle gespielt. Der Anstieg erklärt sich aber auch durch einen Zuwachs an Fotovoltaik-Anlagen in Luxemburg. Die finanzielle Unterstützung der Regierung, die seit dem vergangenen Jahr in Kraft ist, habe hierbei eine Rolle gespielt.

Stromverbrauch niedriger

Parallel dazu haben auch die Corona-Maßnahmen – allen voran die Telearbeit – einen positiven Einfluss auf den Stromverbrauch. Dieser sei zwischen Mitte März und April um 28,1 Prozent gesunken. Insbesondere in Betrieben sei weniger Strom verbraucht worden. In den Haushalten habe der Verbrauch unterdessen in etwa auf gleichem Niveau gelegen, wie in den ersten Monaten dieses Jahres.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.