Leichenfund in Esch/Alzette

Sohn wird beschuldigt, seinen Vater getötet zu haben

Maximilian RICHARD

Ein 34-jähriger Mann wird beschuldigt, seinen Vater getötet zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilt, wurde bereits am 26. Dezember 2022 in einer Wohnung in Esch/Alzette der Leichnam des 71-jährigen Mannes gefunden. Er soll gewaltsam erstickt worden sein.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nun vergangene Woche zu zwei Festnahmen. Der Sohn des Mannes und eine 49-jährige Frau wurden verhaftet und vergangenen Donnerstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Der Sohn des Opfers befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Frau befindet sich hingegen auf freiem Fuß. Der Ermittlungsrichter machte eine Beschuldigung wegen Totschlags gegen sie wieder rückgängig. Einzelheiten zur Beziehung zwischen der Frau und dem Mann sind derzeit nicht bekannt.

