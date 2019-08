Socken, Schuhe, Schirme: Die Braderie wird 90

Am 2. September 1929 feiert der Straßenverkauf in Luxemburg-Stadt Premiere. Heute ist die Braderie eine Tradition. Rückblick in Bildern.

Exklusiv für Abonnenten Am 2. September 1929 feiert der Straßenverkauf in Luxemburg-Stadt Premiere. Ein Fest für Händler und Familien, das sich bis heute hält. Ein Rückblick in Bildern.

Wenn die Stater Geschäftswelt am Montag wieder vor die Ladentüren tritt und ihre Ware an Straßenständen feilbietet, setzt sie damit eine seit nunmehr 90 Jahren bestehende Tradition fort. Am 2. September 1929 wurde in der Hauptstadt erstmals der „Braderiesméindeg“ begangen. Inspiriert hatten sich die Organisatoren damals am Beispiel ähnlicher Veranstaltungen im Nachbarland Frankreich ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.