Gazettchen

Jetzt wird gesnackt

David THINNES

Manchmal überkommt einen im Laufe des Tages der kleine – oder auch größere – Hunger. Die Lösung: der sogenannte Snack. Die Optionen sind unendlich - nachfolgend nur eine kleine Auswahl.

Natürlich hängt es auch damit zusammen, wo man sich gerade befindet. Eine große Snack-Versuchung gibt es zum Beispiel auf der Tankstelle. Die Reize sind in allen Auslagen zu finden. Ein typsicher Tankstellen-Snack ist eine beliebte Salami mit vier Buchstaben, die es in unterschiedlicher Ausführung gibt. Ich gebe zu, dass der Geschmack des besagten Snacks sehr künstlich ist. Im Internet wird es auch schon mal mit Rattenfleisch in Verbindung gebracht. Aber es lässt sich halt gut wegsnacken.

Vor einigen Tagen habe ich solch ein Produkt auf dem Büro eines Kollegen gesehen. Es ist also auch ein guter Büro-Snack, wenn auch nicht der gesündeste.

Zu Ehrenrettung des Kollegen: Neben besagtem Produkt lag noch ein Apfel. Natürlich ist Obst die gesündere Option, in meinem Fall wäre es eine Banane. Vom Gesamtpaket her ist die Banane einfach das perfekte Obst für einen schnellen Snack.

Mit unserem Umzug ins Bahnhofsviertel eröffneten sich zahlreiche neue Möglichkeiten, um sich einen Zwischensnack zu holen. An vorderster Stelle stehen bei mir etwa die - sehr - scharfen Erdnüsse aus einem asiatischen Supermarkt oder das Schoko-Bananenbrot aus einem redaktionsintern beliebten Café. Beliebt sind im Büro auch die grünen Wasabi-Erbsen.

Noch einmal zurück zur Tankstelle. Die dortigen Versuchungen habe ich bereits beschrieben. Zu diesen gehört auch ein weiteres Produkt, und zwar die runden, durchsichtigen Dosen mit Bonbons. Hier trifft das „leicht wegsnackbar“ - leider - auch zu.

