Differdingen

So wird das Thillenberg-Stadion in Zukunft aussehen

Glenn SCHWALLER 100 Jahre nach seiner Einweihung beginnt für den Fußballplatz ein neues Kapitel. In den kommenden Jahren soll die Anlage renoviert werden.

1922 wurde das Thillenberg-Stadion in Differdingen eingeweiht. Über Jahrzehnte hinweg diente der Fußballplatz als Heimat der Red Boys, von 2003 bis 2012 dann als Spielstätte des Fusionsklubs FC Differdingen 03. Seit dessen Umzug in das neue Stadion in Oberkorn fristet das bauwürdige Stade du Thillenberg jedoch ein tristes Dasein. Spiele wurden dort seit Jahren keine mehr ausgetragen, die Bausubstanz zerfällt zusehends.

Dies soll sich in naher Zukunft aber ändern. Der Differdinger Gemeinderat stimmte am Mittwoch einstimmig der Renovierung der historischen Spielstätte zu. In fünf Phasen soll das Stadion am Waldrand in den kommenden Jahren vollständig erneuert werden.

Im kommenden Jahr steht die erste Phase an. Dabei wird die Mauer, die um das Gelände des Stadions herumführt, erneuert und stabilisiert. „Die gesamte Mauer wird abgetragen. Einzelne Ziegel müssen aber erhalten bleiben, da sie im Neubau wieder genutzt werden“, erklärte der zuständige Schöffe Tom Ulveling (CSV) angesichts der geltenden Denkmalschutzauflagen. Gleiches gelte für die Stützmauern.

Die erste Bauphase soll in sechs Abschnitten erfolgen und rund 1,2 Millionen Euro kosten. In der zweiten und dritten Umbauphase sollen dann die Tribünen und die Stehränge erneuert sowie neue Umkleidekabinen errichtet werden. Anschließend ist vorgesehen, den früheren Tennisplatz umzuwandeln. In der fünften und letzten Phase soll schließlich das Spielfeld des Fußballplatzes erneuert werden.

Kosten von mehreren Millionen Euro

„Dieses Projekt wird uns also eine Weile begleiten“, so Ulveling im Gemeinderat. Den gesamten Kostenpunkt der Renovierung bezifferte er auf ungefähr zehn Millionen Euro.

Die Gemeinde erhalte hierfür Zuschüsse vom Sportministerium. Eine genaue Summe steht jedoch nicht fest, da zunächst noch festgelegt werden muss, welche Mannschaften das Stadion in Zukunft nutzen werden.

