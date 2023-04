Der Hauptbahnhof soll geschlossen und durch zwei Haltestellen ersetzt werden. Zudem plant die Stadt mehr Platz für Fahrräder.

Lokaler Mobilitätsplan 2035

So will Esch den Verkehrskollaps verhindern

Glenn SCHWALLER

25.000 Einwohner zählte Esch um die Jahrtausendwende, heute sind es über 36.000 Menschen, bis 2035 sollen es bereits mehr als 50.000 sein. Mit der Bevölkerung wächst auch der Verkehr. Um den Verkehrskollaps zu verhindern, hat die Gemeinde am Freitag den Lokalen Mobilitätsplan 2035 (PLM 2035) vorgestellt. Das vorgegebene Ziel ist dabei kein geringeres als die Verkehrswende.

„Es ist ein Paradigmenwechsel“, erklärte der Escher Bürgermeister Georges Mischo (CSV) zu dem 90-seitigen Dokument. „Die Zeiten, in denen Städte rein auf das Auto ausgerichtet sind, sind vorbei“, so Mischo weiter. Der Mobilitätsplan setzt daher den Fokus auf Fußgänger und Radfahrer. Auch wird der öffentliche Verkehr priorisiert. Das Auto wird im Plan auf den fünften Rang verwiesen, ihm wird also die geringste Bedeutung zukommen.

Fußgänger kommt an erster Stelle, Auto an letzter

„Wir wollen den schwächsten Verkehrsteilnehmern die größte Priorität zuschreiben“, begründet Lucien Malano, Stadtbaudirektor der Gemeinde Esch, die hohe Bedeutung, die den Fußgängern zukommen soll.

Um das vorgegebene Ziel zu erreichen und eine Stadt der kurzen Wege zu schaffen, soll allen voran die Alzettestraße in beide Richtungen verlängert werden. Dies soll es Fußgängern in Zukunft ermöglichen, vom Stadtzentrum aus die beiden Neubauviertel Rout Lëns nahe der französischen Grenze sowie Metzeschmelz auf dem früheren Arbed-Gelände zwischen Esch und Schifflingen problemlos zu Fuß zu erreichen. Zudem ist eine neue Querachse für Fußgänger zwischen der Place des Remparts und dem Galgenberg geplant.

Auch das Fahrradnetz soll verbessert werden, unter anderem durch die neuen Radwege PC 8, zu dem das Vëlodukt gehört, oder den geplanten Vëlosexpresswee PC 104, der entlang der Autobahn A4 entstehen und Esch auf direktem Wege mit Luxemburg-Stadt verbinden soll. Darüber hinaus soll das innerstädtische Radnetz erweitert und neu beschildert werden.

Aktueller Bahnhof soll weichen

Eine größere Anpassung gibt es, was die Pläne bezüglich des Bahnverkehrs betrifft. So ist im PLM 2035 vorgesehen, dass der aktuelle Hauptbahnhof geschlossen werden soll. Stattdessen sollen zwei neue Bahnhöfe entstehen. Zum einen wird das neue Viertel Metzeschmelz eine Haltestelle erhalten, zum anderen soll am westlichen Ende der Alzettestraße, nahe des geplanten Quartiers Rout Lëns ein neuer Bahnhof entstehen, der den aktuellen Hauptbahnhof ersetzen soll.

Zudem stellt sich die Stadt auf die Ankunft der schnellen Tram ein. Diese soll bis 2035 von der Cloche d'Or im Acht-Minuten-Takt in den Süden des Landes fahren. Mehrere Haltestellen sind in Esch vorgesehen, darunter in Metzschemelz, Lallingen, am Benelux-Platz sowie in Belval. Erste Vorbereitungsarbeiten laufen bereits am Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Die aktuelle Zugverbindung zwischen Esch und Audun-le-Tiche soll hingegen eingestellt und durch eine Buslinie ersetzt werden. Des Weiteren setzen die Verantwortlichen in Esch auf zwei überregionale Buskorridore, die in Zukunft im Süden des Landes entstehen sollen.



Hoffen auf die Fertigstellung der Liaison Micheville

Beim Autoverkehr hofft man zunächst auf die Fertigstellung der Liaison Micheville, die noch vor Sommerbeginn für den Verkehr geöffnet werden kann. Dies soll dazu beitragen, einen Teil des Durchgangsverkehrs aus dem Escher Stadtgebiet rauszuhalten.

Die Eröffnung der Liaison Micheville soll es wiederum ermöglichen, den Boulevard J.-F. Kennedy vor dem aktuellen Hauptbahnhof in eine Shared-Space-Zone umzuwandeln. Zudem plant die Gemeinde weitere Verkehrsberuhigungen wie Geschwindigkeitsbegrenzungen, um die Viertel zu entlasten und den Autoverkehr auf die Hauptachsen umzuleiten. Das neue Viertel Metzeschmelz soll indes von Beginn an autoarm gestaltet werden.

