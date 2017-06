Fünf Urlaubstage für Väter

Der parlamentarische Arbeitsausschuss befasste sich am Montag mit den geplanten Änderungen bei den Sonderurlaubstagen aus familiären Gründen. So werden Väter künftig nach der Geburt ihres Kindes fünf statt zwei Urlaubstage haben.

Vom Aktionskomitee zum "Geburtshelfer"

Die ADR feiert ihren 30. Geburtstag und blickt mit gemischten Gefühlen auf ihre Entwicklung zurück. Laut jüngsten Politmonitor-Zahlen dürfte die Oppositionspartei 2018 mit drei Parlamentariern beim Wähler nicht die erhofften Erfolg erzielen, während der Koalitionswunschpartner CSV ihr im Vorfeld eine Basage erteilte. ADR-Urgestein Gast Gibéryen will allerdings erneut kandidieren.

Die CSV und die Burka...

Die CSV-Fraktion will von der Regierung wissen, was sie denn nun in Sachen Burkaverbot zu tun gedenke. Nachdem Premier Bettel sich zunächst gegen ein Verbot ausgesprochen hatte, bewirkte ein Gutachten des Staatsrats vergangenen Dezember ein Umdenken, so dass LSAP und "Déi Greng" sich für eine gesetzliche Regelung sprachen. Seitdem hat sich nicht viel getan, wie die Christslich-sozialen finden.

Retter beschimpft und verletzt

Wie am Montag bekannt wurde, hat die Feuerwehr es in Bettemburg nicht immer so leicht. Am vergangenen Freitag wurden Feuerwehrleute während eines Einsatzes von zwei Männern wüst beschimpft und tätlich angegriffen. Die Retter erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Hoch über den Baumwipfeln der Petruss

Der mit 81 Metern höchste mobile Aussichtsturm der Welt ist in der Hauptstadt zu Gast. Am Montag begann der Aufbau des Ungetüms. Ab Mittwoch können sich Einheimische und Touristen die Place de la Constitution (Gëlle Fra) aus 71 Metern Höhe ansehen.



Schwarze Schafe im Pflegesektor

Viele ältere Menschen, die zu Hause gepflegt und versorgt werden wollen, greifen auf die Dienste von ausländischen Pflegeagenturen zurück. Doch nicht alle Unternehmen halten sich bei der Entsendung von Pflegern an die gesetzlichen Vorgaben in Luxemburg.



Am meisten Urlaub in Banken- und Versicherungsbranche

Bank- und Versicherungsangestellte haben im Durchschnitt die günstigsten Kollektivverträge was bezahlte Urlaubstage betrifft. Die allgemein gültigen Kollektivverträge für diese Branchen sehen jeweils 33,5 und 34,5 bezahlte Urlaubstage im Jahr vor, wie aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage hervorgeht, die am Montag veröffentlicht wurde.



Modball-Rennen in Luxemburg

Für Fans von hochgezüchteten Supersportwagen ist die Modball Rally ein Must. Am Montagmorgen machte der PS-Zirkus in den Rives de Clausen Halt.



Ausflugsboot gesunken: mindestens Zehn Tote

Auf einem bei Touristen beliebten Stausee in Kolumbien ist ein Freizeitschiff mit etwa 150 Passagieren überraschend gesunken. Die Zahl der Opfer könnte weiter steigen.