So viel Müll landet in Luxemburg in der Tonne

Laut Eurostat-Daten liegt Luxemburg beim Abfallaufkommen unter den Top fünf in Europa.

(jt) - In Luxemburg wird relativ viel Abfall produziert: Wie aus Eurostat-Daten vom Mittwoch hervorgeht, fielen 2017 pro Person 607 Kilogramm Hausmüll an. Das sind ungefähr 1,7 Kilogramm pro Tag. Damit belegt das Großherzogtum in der EU den vierten Platz, hinter "Müll-Spitzenreiter" Dänemark (781 Kilogramm), Zypern (637) und Deutschland (633). Der EU-Durchschnitt beträgt 487 Kilogramm.

2012 lag das Pro-Kopf-Müllaufkommen hierzulande noch bei 652 Kilogramm. Bei den Zahlen für Luxemburg werden auch jene Abfälle berücksichtigt, die durch die rund 190.000 Grenzpendler aus Frankreich, Belgien und Deutschland verursacht werden.

Am unteren Ende der EU-Skala liegen Rumänien mit 272 Kilogramm Hausmüll, Polen (315), Tschechien (344) und die Slowakei (378). Siedlungsabfälle werden von Land zu Land verschieden behandelt. Insgesamt wurden in der EU im Jahr 2017 30 Prozent der Abfälle recycelt, 17 Prozent kompostiert, 28 Prozent verbrannt und 24 Prozent deponiert. In Luxemburg werden laut den aktuellsten Angaben der Umweltverwaltung für das Jahr 2015 rund 51 Prozent der Siedlungsabfälle recycelt.



Vor zehn Jahren, im Jahr 2007, war die Situation in der EU noch eine andere: Nur 24 Prozent der Abfälle wurden wiederverwertet, 13 Prozent kompostiert, 21 Prozent verbrannt und 43 Prozent deponiert.