So verlief der Besuch von Guillaume und Stéphanie in Esch

Großherzogliche Familie reist durchs Land Hoher Besuch in Bad Mondorf und Esch

Traditionsgemäß ist das großherzogliche Paar jedes Jahr am Vorabend zum Nationalfeiertag zu Gast in einer luxemburgischen Gemeinde. In diesem Jahr wurden der Großherzog und die Großherzogin am Montagabend im Thermalort Bad Mondorf empfangen. Das erbgroßherzogliche Paar war parallel in Esch/Alzette zu Gast.