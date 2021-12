Das Bistum stellt sich auf die verschärften Maßnahmen mit dem neuen Covid-Gesetz ein.

An den Feiertagen

So sind die Regeln für die Gottesdienste

Am Freitag soll das neue Covidgesetz zur Abstimmung ins Parlament kommen, damit würden die neuen Regeln dann von Samstag an gelten - dies gilt natürlich auch für die Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen.

Das Bistum hat am Donnerstag die Regeln für die Feiertage mitgeteilt:

Für Heiligabend gelten noch die aktuellen Regeln. Ab Weihnachten wird es dann eine Änderung geben. Bei Gottesdiensten bis zu 20 Personen gelten Maskenpflicht und Distanzregel (Minimum: zwei Meter). Bei Menschenansammlungen ab elf Personen sind im Gesetzesvorschlag zwei Optionen vorgesehen: Entweder Maske und Distanz oder CovidCheck.

Das Bistum schreibt in seiner Pressemitteilung, dass bei 21 bis 200 Personen das 2G+-System zur Anwendung kommt.

Hier sind zwei Optionen im Spiel:

Option 1: Alle Personen sind geimpft, genesen und zusätzlich getestet. Für geboosterte Personen entfällt der Test.

Option 2: Alle sind geimpft oder genesen. Tests müssen nicht durchgeführt werden, wenn Maskenpflicht, Distanzregel und Sitzpflicht eingehalten werden. Kinder bis 12 Jahre und zwei Monate sind von der 2G+-Regel befreit.

Regeln für die Chöre

Für Gottesdienste ab 201 Personen muss ein Hygienekonzept bei der Santé eingereicht und genehmigt werden.



In den Chören darf weiter gesungen werden, bis zu zehn Personen (inklusive Organist) ohne Maske und ohne Abstand. Ab elf Personen gilt das 2G+-System, auch für die Proben.

Das Bistum weist darauf hin, dass für ungeimpfte Personen an den Fest- und Sonntagen auch Gottesdienste mit bis zu 20 Personen und nach vorheriger Anmeldung abgehalten werden können.

