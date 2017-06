Da sitzen sie nun, die Jünger, wissen nicht so recht weiter und fürchten die Welt. Jesus tritt in die Mitte der verstörten Gruppe und hält sich gar nicht lange mit Erklärungen auf. Er sagt ihnen einfach, wie es weitergeht: so wie er vom Vater gesandt wurde, so sendet er nun die Jünger hinaus in die Welt. Das einzige Rüstzeug für sie: sein Heiliger Geist, mit dem er sie anhaucht.



Ich finde, dieser Hauch hat etwas: Jesus "begeistert" seine Jünger für ihre weitere Mission. Aber nicht wie bei einem neuzeitlichen Event mit Erweckungscharakter und "pomp and circumstances". Jesus ist einfach da, wünscht ihnen den Frieden und haucht sie an. In dieser intimen Stimmung übernehmen die Jünger den Auftrag. Sie brechen aus ihrer selbstgewählten Isolation aus und gehen mitten hinein in die Welt.



Irgendwie muss ich dabei an unsere aktuelle Situation denken. An den Rückzug der Kirche in isolierte Räume, an die Scheu, sich mit der Welt und der Gesellschaft da draußen auseinanderzusetzen und mutig den Glauben zu bezeugen. Gerade in stürmischen Zeiten ist es nicht einfach, den sanften Hauch des Heiligen Geistes wahrzunehmen und sich von ihm begeistern zu lassen. Aber man kann es ja mal versuchen.

Mireille Sigal, Pastoralreferentin der Pfarrei Luxembourg Notre-Dame