Das Aktionsprogramm fürs Wohnen wurde vom Gemeinderat verabschiedet. Es ist der nächste Schritt in der Umsetzung des Pacte logement 2.0.

So plant Düdelingen den Wohnungsbau der Zukunft

Mehrere tausend Wohnungen könnten in Zukunft in Düdelingen entstehen. Dies geht aus dem lokalen Aktionsprogramm fürs Wohnen (PAL) hervor, das im Rahmen des Pacte logement 2.0 erarbeitet wurde und die Rahmenbedingungen des künftigen Wohnungsbaus festlegen soll. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde das Dokument vorgestellt.

Die obersten Ziele sind neben der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auch die Mobilisierung von Bauflächen sowie die Verbesserung der Wohnqualität.

Viertel Neischmelz im Fokus

Das 34-seitige Aktionsprogramm zeigt unter anderem auf, auf welchen Flächen in Zukunft neuer Wohnraum entstehen könnte. 31 Prozent dieser Flächen befinden sich im Besitz der öffentlichen Hand, ein Großteil davon auf dem Gelände des geplanten Viertels Neischmelz, die verbleibenden 69 Prozent befinden sich in privatem Besitz. Dies erklärte Lex Faber vom Stadtplanungsbüro Zeyen+Baumann, das die Gemeinde bei der Umsetzung des Pacte logement 2.0 unterstützt.



60 Prozent dieser Bauflächen könnten kurz- bis mittelfristig, also in den kommenden zehn Jahren, für den Wohnungsbau genutzt werden, so Faber. Bis zu 4.800 Wohnungen könnten insgesamt entstehen, die Hälfte davon als bezahlbare Wohnungen.

Im PAL enthalten sind insgesamt 13 Handlungsfelder. Zu diesen gehört unter anderem die Durchführung einer Bedarfsanalyse sowie die Mobilisierung von leer stehenden Wohnungen. Fünf der 13 Felder beziehen sich auf die Schaffung von neuem Wohnraum.

Ob alle 13 Handlungsfelder in den kommenden zehn Jahren gänzlich abgearbeitet werden können, ist jedoch fraglich. „Es handelt sich vielmehr um einen Wunschzettel“, schilderte Faber.

So geht es nun weiter

Mit der Verabschiedung des PAL durch den Gemeinderat am vergangenen Freitag nimmt die Stadt Düdelingen die nächste Etappe in der Umsetzung des Pacte logement 2.0. Zuerst hatte die Stadt eine initiale Vereinbarung mit dem Staat unterzeichnet, aus welcher heraus der nun vorgestellte PAL herausgearbeitet wurde.

Als Nächstes werden die Gemeinde und das Wohnungsbauministerium die sogenannte Umsetzungsvereinbarung unterschreiben, welche es erlauben wird, die im PAL festgehaltenen Maßnahmen umzusetzen. Für die Unterschrift erhält die Gemeinde eine einmalige Pauschalzahlung in Höhe von 500.000 Euro. Dies könnte noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden, hofft Bürgermeister Dan Biancalana (LSAP).

Anschließend kann der eigentliche Wohnungsbaupakt mit einer Laufzeit von zehn Jahren in Kraft treten. Dieser sieht unter anderem vor, dass die Gemeinde für jede bezahlbare Wohnung, die sie schafft, einen Betrag von 19.000 Euro vom Staat erhält.

