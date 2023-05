Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten ist die Sporthalle in Reuler wieder in Betrieb. Nun wird noch mehr Parkraum auf dem Areal geschaffen.

Schul- und Sportcampus Reuler

So macht Sport den Reuler Schülern mehr Spaß

Nadine SCHARTZ Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten ist die Sporthalle in Reuler wieder in Betrieb. Nun wird noch mehr Parkraum auf dem Areal geschaffen.

„Der Schulcampus in Reuler gehört zu den größten des Landes“, betonte der Clerfer Bürgermeister, Emile Eicher, am Mittwoch bei der Einweihung der renovierten Sporthalle. Allein 521 Schüler sind dort in der Grundschule eingeschrieben, die International School Edward Steichen wird von 220 Kindern besucht. Insgesamt 104 Lehrkräfte unterrichten in den beiden Strukturen.

Um den Bedürfnissen von Lehrern und Schülern, aber auch den Vereinen gerecht zu werden, wurde die bestehende und in die Jahre gekommene Sporthalle von Grund auf saniert. Nach den Plänen des Architektenbüros Laurent Lanners Architectes - LLArchitectes wurden unter anderem das Dach verstärkt und durch isolierte Sandwichpaneele ersetzt, sodass darauf eine Fotovoltaikanlage installiert werden kann. Die Giebel wurden von innen mit einem kerngedämmten Holzgerüst isoliert und mit hölzernen Akustikelementen im oberen Bereich sowie einer durchgehenden Prallwand im unteren Bereich versehen. Die bestehende Fensterwand ist verschwunden und wurde durch eine geschlossene Holzkonstruktion ersetzt. Wie Gemeindetechniker Pierre Reitz erklärte, könne dadurch deutlich Energie eingespart werden. Gerechnet wird mit einer Ersparnis von bis 75 Prozent. Der Kostenpunkt für das Projekt beläuft sich auf 2,4 Millionen Euro.

8 Während die Renovierung im Innenbereich abgeschlossen ist, wird im Außenbereich noch gearbeitet. Foto: Marc Wilwert

um weitere Bilder zu sehen. Während die Renovierung im Innenbereich abgeschlossen ist, wird im Außenbereich noch gearbeitet. Foto: Marc Wilwert Die sanierte Sporthalle erhielt unter anderem ein neues Dach sowie Holzpaneele an den Wänden. Foto: Marc Wilwert Sportminister Georges Engel und Bürgermeister Emile Eicher (r.) gaben den Startschuss für das Spiel der Schüler. Foto: Marc Wilwert Die Halle kann in drei geteilt werden, sodass mehrere Klassen gleichzeitig dort trainieren können. Foto: Marc Wilwert Das Grundgerüst für das neue Parkhaus steht fast. Foto: Marc Wilwert Insgesamt wird dort Parkraum für 141 Autos entstehen. Foto: Marc Wilwert Das Parkhaus befindet sich gleich hinter dem Sport- und Schulcampus. Foto: Marc Wilwert Der Kostenpunkt für die Stahlkonstruktion beläuft sich auf 4,7 Millionen Euro. Foto: Marc Wilwert

Wie zufrieden die Schüler mit der neuen Sporthalle sind, zeigte sich denn auch im Zuge der Einweihung. Begeistert stellten sie ihr sportliches Talent bei einem Handballspiel unter Beweis. Angepfiffen wurde dieses übrigens von Sportminister Georges Engel (LSAP).

Mehr Parkraum auf dem Campus

Bürgermeister Emile Eicher wies in seiner Ansprache aber auch auf einen geplanten Ausbau des Schulzentrums inklusive der Schaffung eines Bildungshauses hin. Um den Schülern neben der Sporthalle noch mehr Raum zum Bewegen zu bieten, sollen darin Bewegungsräume integriert werden. Mit der Erweiterung wird jedoch auch der Bedarf an Parkraum steigen. Deswegen entsteht derzeit gleich hinter der Sporthalle ein Parkhaus, das Platz für 141 Autos bietet. In der offenen Stahlkonstruktion sind zehn Ladesäulen für Elektroautos vorgesehen. Auf dem Parkhaus wird zudem eine Fotovoltaikanlage angebracht. Die Kosten für dieses Vorhaben belaufen sich auf 4,7 Millionen Euro.

