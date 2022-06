812 ukrainische Schüler lernen in den Empfangsklassen in Luxemburg, 159 davon am Lënster Lycée. Bildungsminister Claude Meisch hat sie besucht.

Lokales 9 5 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Schulangebot in Junglinster

So lernen ukrainische Schüler in Luxemburg

Irina FIGUT 812 ukrainische Schüler lernen in den Empfangsklassen in Luxemburg, 159 davon am Lënster Lycée. Bildungsminister Claude Meisch hat sie besucht.