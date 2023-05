In Brandenburg hat die erste "École du goût" des Landes ihre Türen geöffnet. Hier erleben Kinder und Erwachsene das Essen mit allen Sinnen.

Erste Geschmacksschule eröffnet

So kommen Kinder auf den Geschmack

Nadine SCHARTZ In Brandenburg hat die erste "École du goût" des Landes ihre Türen geöffnet. Hier erleben Kinder und Erwachsene das Essen mit allen Sinnen.

Woher kommt das Essen auf meinem Teller? Kommt es aus lokaler oder regionaler Produktion? - Fragen, die man sich im Alltag beim Frühstück, Snack, Mittag- oder Abendessen nicht unbedingt stellt. Doch in der ersten Geschmacksschule des Landes, die am Mittwoch in Brandenburg offiziell eröffnet wurde, gehen die Verantwortlichen genau diesen Fragen auf den Grund.

Die „École du goût“ ist ein Projekt des Naturpark Our, das bereits 2007 auf Initiative des Landwirtschaftsberaters Luc Jacobs ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, Kinder und Erwachsene für Lebensmittel zu sensibilisieren, ihnen das Bewusstsein für nachhaltige, saisonale und biologische Produkte näherzubringen. Seit 2018 haben sich die beiden Naturparks Müllerthal und Öewersauer dem Projekt als Partner angeschlossen. „Wir wollen Kinder auf den Geschmack bringen“, hatte es Laurent Baulesch vom Naturpark Our während der Bauarbeiten auf den Punkt gebracht.

Kochen im historischen Gebäude

Über den Bau einer „École du goût“ wurde erstmals 2013 gesprochen und mit zwei historischen Gebäuden an der Hauptstraße von Brandenburg wurde schließlich auch der passende Standort gefunden.

Bei dem vorderen Gebäude handelt es sich um die „Al Millen“, das in den 1930er-Jahren gebaut und bis 1965 neben der Schrotmühle als Handelsbetrieb für landwirtschaftliche Produkte genutzt wurde. Danach diente das Haus als Wohnraum (1970 bis 1980), als Filmstudio für die AFO-Filmgesellschaft (1985 bis 1999) und schließlich bis 2013 als Galerie des lokalen Interessenvereins.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Die beiden historischen Gebäude sind durch eine Passerelle miteinander verbunden. Foto: Gerry Huberty

Bildergalerie

um weitere Bilder zu sehen. Die beiden historischen Gebäude sind durch eine Passerelle miteinander verbunden. Foto: Gerry Huberty Im Amphitheater können künftig Veranstaltungen organisiert werden. Foto: Gerry Huberty Im Mittelpunkt steht die geräumige Lehrküche, in der künftig die unterschiedlichen Kurse stattfinden. Foto: Gerry Huberty Auch das Durchschneiden des Trikolore-Bändchen durfte bei der Einweihung nicht fehlen. Foto: Gerry Huberty Im Erdgeschoss befinden sich unter anderem ein Versammlungsraum, Büros und die Sanitäranlagen. Foto: Gerry Huberty Erste Kostproben gab es bereits bei der offiziellen Eröffnung. Foto: Gerry Huberty Im Außenbereich wurde ein Wunschgarten geschaffen. Dieser soll nach und nach ausgebaut werden. Foto: Gerry Huberty

Gleich dahinter befindet sich die „Al Molkerei“, welche deutlich älter als die ehemalige Mühle ist. So wird dieses Gebäude bereits auf Katasterkarten von 1828 angezeigt. Genutzt wurde es unter anderem als Schreinerwerkstatt mit Wohnhaus, Versammlungsraum und Theatersaal, Klassenzimmer und Lokalmuseum. In den Jahren 2012 bis 2014 ließ die Gemeinde das Haus komplett renovieren.

Die Renovierungsarbeiten in der „Al Millen“, die nach den Plänen des Architektenbüros ACC umgesetzt wurden, wurden im November 2019 aufgenommen. Während die historischen Elemente erhalten wurden, kamen neue Details dazu. Im Erdgeschoss sind neben den Sanitäranlagen ebenfalls die Büros für die Verantwortlichen sowie ein Versammlungsraum entstanden. Das Herzstück bildet jedoch die geräumige Lernküche auf der ersten Etage. Den behindertengerechten Zugang zu beiden Gebäuden bildet eine Passerelle.

Auf Entdeckungstour im pädagogischen Wunschgarten

Ein Highlight stellt auch der geplante pädagogische Wunschgarten dar mit unter anderem Kräuterbeeten, Trockenmauern und Sitzmöglichkeiten. Neben anderen Zugängen befindet sich übrigens eine „geheime“ Tür im Bushäuschen neben dem Gebäude.

Künftig sollen neben Workshops für Kinder und Jugendliche auch Kurse für Schwangere und junge Eltern sowie andere Interessierte organisiert werden. Der Fokus wird dabei auf gesundes, saisonales und nachhaltiges Kochen gelegt.

Einen ersten Einblick erhalten Interessierte übrigens in den kommenden Tagen während der „Semaine du goût“. So sind etwa eine Vorlesung mit Potty Lotty, ein „After-Work“ und eine Genusswanderung geplant.

