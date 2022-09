Die Rentrée steht an. Damit der Schulweg nicht zur Gefahr wird, erinnert die Polizei an Verhaltensregeln für Kinder, Eltern und Fahrer.

So kommen die Kinder sicher zur Schule

Die Rentrée steht an. Damit der Schulweg nicht zur Gefahr wird, erinnert die Polizei an Verhaltensregeln für Kinder, Eltern und Fahrer.

(SH) - Die Schulferien neigen sich ihrem Ende zu. Am Donnerstagmorgen werden sich quer durchs Land rund 60.000 Grundschulkinder auf den Weg zur Schule machen. Damit sie sicher dort ankommen, wird die Polizei rechtzeitig zum Schulbeginn verstärkte Präsenz in der Nähe von Schulgebäuden zeigen. Dort werden die Beamten dem Lehrpersonal sowie den Eltern bei Fragen auch zur Verfügung stehen.

Wie die Polizei mitteilt, werden in der Nähe von Schulen sowohl präventive als auch repressive Kontrollen durchgeführt. Dabei wird nicht nur darauf geachtet, dass die Verkehrsteilnehmer die Geschwindigkeitsbegrenzungen und Parkverbote einhalten, auch andere Verstöße, wie das Nichttragen des Sicherheitsgurtes oder gefährliche Manöver, werden geahndet.

Wie in den Vorjahren wird die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Unterrichtsministerium in den kommenden Wochen rund 8.000 Sicherheitswesten an die Schüler des Cycle 2.1 verteilen. Weiter zu einer guten Sichtbarkeit tragen helle Kleidung und Reflektoren an Schulranzen und Kleidung bei.

Gefahren erkennen

Um sicherzustellen, dass die Kinder ohne Gefahr zur Schule kommen, gibt die Polizei weitere Tipps. So sollten die Eltern den Schulweg im Vorfeld mit ihrem Nachwuchs abgehen und die Kinder auf mögliche Gefahrenpunkte hinweisen. Dabei sollte nicht der kürzeste, sondern der sicherste Weg gewählt werden.

Auf dem Bürgersteig sollten die Kinder auf der Seite der Häuser gehen. Sind mehrere Schüler gemeinsam unterwegs, sollten die älteren die Seite zur Straße hin nutzen, um die jüngeren zu schützen.

Vorsicht ist bei Garageneinfahrten geboten. Straßen sollten möglichst bei Ampeln überquert werden. Ist das nicht möglich, sind die Fußgängerüberwege zu nutzen. Dabei sollten die Kinder sich zuvor mit einem Blick auf beide Seiten versichern, dass kein Fahrzeug herannaht. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn es keine gesicherten Überwege gibt.

Fuß vom Gas

Wer mit dem Fahrzeug unterwegs ist, sollte sich an den Code de la route halten und die Kinder stets zur Seite des Bürgersteigs aus dem Wagen steigen lassen. Wer seine Kinder bei der Schule abholt, sollte vermeiden, dass die Kinder die Straße überqueren müssen. Auf dem Fahrrad ist unterdessen ein Helm zu tragen. Anhänger werden durch eine Fahne sichtbarer.

Auch Autofahrer können durch ihr Verhalten zur Sicherheit beitragen. In der Nähe von Schulen sollte die Geschwindigkeit angepasst und eventuelle Abbiegemanöver signalisiert werden. Besondere Vorsicht ist bei Fußgängerüberwegen und an Bushaltestellen geboten. Wer Kinder erblickt, sollte den Fuß vom Gas nehmen und in Bremsbereitschaft gehen.

Wichtig ist es, sich in Erinnerung zu rufen, dass vielen jungen Kindern die Gefahren des Straßenverkehrs nicht unbedingt bewusst sind. Auch können sie die Geschwindigkeit, mit der ein Fahrzeug herannaht, und mögliche Gefahren nicht immer einschätzen.

