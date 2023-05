Die britische Community in Luxemburg traf sich am Samstag in der Hauptstadt zu einem "Coronation-Event".

Lokales 22 2 Min.

"God save the King"

So feierten Briten in Luxemburg die Krönung von Charles III.

Die britische Community in Luxemburg traf sich am Samstag in der Hauptstadt zu einem "Coronation-Event".

(jt) - Es war ein historischer Samstagmittag in London: Zehntausende Menschen verfolgten die Krönung von Charles III. in London. Weltweit waren Millionen Zuschauer dabei und sahen sich die Feierlichkeiten im Fernsehen oder via Livestream an. Auch in Luxemburg wurde die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 und die erste eines Königs seit 86 Jahren gebührend gefeiert.

Mehr als 450 Personen aus der britischen und der Commonwealth-Community nahmen laut den Organisatoren an einem „Coronation-Event“ in der St. George’s International School Luxembourg in der Hauptstadt teil. Die Veranstaltung fand unter der Schirmherrschaft der britischen Botschaft statt und wurde von mehreren britischen Organisationen unterstützt.

Im Gegensatz zum Schmuddelwetter in London zeigte sich das Wetter in Luxemburg von seiner freundlicheren Seite. Gäste des Events in der St. George’s International School konnten die Krönungsfeierlichkeiten auf einem großen Bildschirm verfolgen. Viele sangen die Nationalhymne „God Save the King“ während der Übertragung lautstark mit. An den Essens- und Getränkeständen gab es britische Klassiker wie Cupcakes sowie Fish and Chips.



Ein Gefühl der Zugehörigkeit und Gemeinschaft

Die britische Botschafterin in Luxemburg, Fleur Thomas, erklärte in einer Pressemitteilung, es sei wichtig, dieses historische Ereignis zu feiern. „Die Krönungszeremonie ist eine Feier der Einheit und Stärke des Vereinigten Königreichs und des Commonwealth, und ich bin stolz darauf, dieses historische Ereignis heute mit der luxemburgischen Bevölkerung zu feiern“, sagte die Botschafterin.

Charles und Camilla gekrönt - Großherzogliches Paar bei Zeremonie Es ist ein historisches Ereignis: Charles und Camilla sind zu König und Königin gekrönt worden - vor den Augen zahlreicher prominenter Gäste aus aller Welt.

„Gerade in solchen Momenten sucht man im Ausland nach einem Gefühl der Zugehörigkeit und Gemeinschaft“, sagte die in Luxemburg lebende Britin Zoe Patmore. „So fühle ich mich auch in der Schulgemeinschaft von St. George's. Ich erinnere mich an die Jubiläen von Königin Elizabeth II. im Laufe der Jahre, und es ist mir wichtig, meinen Kindern dieselben Erinnerungsmöglichkeiten zu bieten, an die sie später einmal denken können.“

Landsfrau Rebecca Bermingham, die mit ihrer Tochter Sarah an der Veranstaltung teilnahm, schloss sich den Worten an. „Meine Mutter erinnert sich daran, wie sie die Krönung von Königin Elizabeth II. mit meinen Großeltern feierte, die sich Tische von Nachbarn liehen und gemeinsam in ihrem Wohnzimmer feierten, weil es regnete. An jenem Nachmittag sah sie sich eine Aufzeichnung der Feierlichkeiten auf einem seltenen Gerät an – einem Fernseher, der den Nachbarn gehörte. Ich bin jetzt hier in Luxemburg mit ihrem jüngsten Enkelkind, das vielleicht auch seine eigenen Erinnerungen teilen und zukünftige Krönungen miterleben wird.“

Die Fotos des Events:

22 Foto: Luc Deflorenne

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Kinder konnten sich beim Cricket versuchen. Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Großbritannien/Luxemburg: Britische Botschaft in Luxemburg feiert Krönung von Charles II I. Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Die britische Botschafterin in Luxemburg, Fleur Thomas (l.), mit Gästen des Coronation-Events in der St George's International School. Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne An den Essens- und Getränkeständen gab es britische Spezialitäten wie Cupcakes zu verkosten. Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.