Gazettchen

So entsteht ein Gazettchen

David THINNES Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um das Entstehen dieses Artikels.

Seit über 20 Jahren gibt es diese Rubrik im „Luxemburger Wort“. Als ich vor zweieinhalb Jahren von der Sportredaktion in die Lokalredaktion gewechselt bin, trieb der Gedanke an das Schreiben eines Gazettchens Schweißperlen auf meine Stirn. In den kommenden Zeilen geht es um folgende Frage: Wie entsteht ein Gazettchen?

Ich war mir vor dem Start meiner Karriere als Lokaljournalist nicht sicher, ob ich ausreichend Themen in meinem Alltagsleben finden würde, über die ich schreiben könnte - oder auch schreiben will. Diese Angst sollte sich zumindest in den ersten Monaten nicht bestätigen. Das Schreiben der Kolumne fiel mir überraschenderweise nicht schwer, teilweise hatte ich sogar mehrere Themen zur Verfügung.

Ich will aber auch komplette Transparenz an den Tag legen. Die Inspiration kam oder kommt nicht immer aus dem Leben. Für mich ist die zweite große Quelle - neben dem Alltag - das Podcast-Hören. Ich bin ein leidenschaftlicher Konsument dieses Mediums. Und vielfach kam ich dadurch auf Ideen für mein Gazettchen. An dieser Stelle geht also ein Dank an Klaas Heufer-Umlauf und Felix Lobrecht raus.

Immer öfter kommt es aber in rezenter Vergangenheit vor, dass ich sehr lange nach einem Thema suche. Ich habe diesbezüglich einen gewissen Anspruch und will nicht jede Banalität meines Alltags - oder meiner Familie - benutzen.

Ich wende mich dann an meine redaktionsinternen Ratgeber. Eigentlich wollte ich über die beiden analogen Uhren am Düdelinger Bahnhof, die nicht dieselbe Zeit zeigen, sondern 20 Sekunden Unterschied aufweisen, schreiben. Nach nicht sehr ertragreichen Gespräch mit dem Sportkollegen B., der mir normalerweise immer wieder zu Ideen verhilft, musste ich ein neues Thema finden.

Und hier zeigte sich eine weitere „Quelle“ als Erfolg. „Hat jemand ein Thema?“ Diese Frage löst normalerweise eine Diskussion aus und führt zu einem Ergebnis. Das war auch diesmal der Fall (Danke dafür J.). So ist dieses Gazettchen entstanden.



