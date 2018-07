Die Escher Alzettestraße stand am Samstag neben der Journée française ganz im Zeichen der „Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender“ (LGBT)-Gemeinschaft.

Lokales 18

So bunt wie ein Regenbogen

Die Escher Alzettestraße stand am Samstag neben der Journée française ganz im Zeichen der „Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender“ (LGBT)-Gemeinschaft.

(AH) - Die Alzettestraße stand am Samstag neben der Journée française ganz im Zeichen der „Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender“ (LGBT)-Gemeinschaft. Nach einer Woche mit verschiedenen Veranstaltungen wie der Gedenkzeremonie für die Opfer von Homo- und Transphobie vor dem Nationalen Resistenzmuseum in Esch, den Queer- Filmnächten, einem Polittalk und der Fotoausstellung im Escher Stadttheater, lockte am Samstag das Gaymat-Straßenfest zahlreiche Interessierte und Neugierige ins Zentrum von Esch.



Unser Fotograf Guy Jallay hat sich unter die Paradeteilnehmer gemischt. Hier seine schönsten Bilder:

18 Fotos: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Fotos: Guy Jallay Fotos: Guy Jallay Fotos: Guy Jallay Fotos: Guy Jallay Fotos: Guy Jallay Fotos: Guy Jallay Fotos: Guy Jallay Fotos: Guy Jallay Fotos: Guy Jallay Fotos: Guy Jallay Fotos: Guy Jallay Fotos: Guy Jallay Fotos: Guy Jallay Fotos: Guy Jallay Fotos: Guy Jallay Fotos: Guy Jallay Fotos: Guy Jallay Fotos: Guy Jallay

Das Festival Gaymat ist das Highlight und gleichzeitig der Abschluss der Luxemburger Pride-Woche. Es ist eine Gelegenheit, die Vielfalt des Zusammenlebens zu feiern, sich untereinander auszutauschen und Vorurteile abzubauen. Auf dem Programm standen neben dem Equality March diverse Musik- und Showevents.