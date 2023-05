Nach dem Auszug der Gemeindeverwaltung wird das Zentrum wieder mit Leben gefüllt. Davon profitieren die Bürger aus der gesamten Region.

Neue Bestimmung für ehemaliges Rathaus

So bleibt der Dorfkern in Hosingen erhalten

Nadine SCHARTZ Nach dem Auszug der Gemeindeverwaltung wird das Zentrum wieder mit Leben gefüllt. Davon profitieren die Bürger aus der gesamten Region.

Die Zusammenlegung der kommunalen Dienste an einem dezentralen Ort und in der Aktivitätszone „op der Héi“ in Hosingen wurde anfangs kritisch von den Bürgern der Gemeinde Parc Hosingen betrachtet. Es wurde befürchtet, das Zentrum der Ortschaft könne dadurch weiter an Attraktivität verlieren. Dies, da der Ortskern ohnehin stark unter dem hohen Verkehrsaufkommen zu leiden hat.

Um dem entgegenzuwirken, wurde der Bereich rund um die frühere Gemeinde, die Pfarrkirche und die alte Schule wieder mit Leben gefüllt. Ein Areal, das auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Seit dem Mittelalter befand sich dort das Augustinerinnenkloster. Nachdem es während der Ardennenoffensive zerstört wurde, wurde es in der Nachkriegszeit wieder aufgebaut. „Aus den Ruinen entstand ein Komplex, der neben der alten Klosterkirche, dem Schwestern- und Pfarrhaus und der lokalen Primärschule auch als Sitz der Gemeinde Hosingen und der Fusionsgemeinde diente“, erklärte Bürgermeister Henri Wester während der Einweihung der nun renovierten Gebäude.

Im ehemaligen Rathaus in Hosingen befindet sich nun der Sitz des Sozialamtes Resonord. Während der Einweihung überreichten Bürgermeister Romain Wester und Familien- und Integrationsministerin Corinne Cahen den symbolischen Schlüssel des Gebäudes an Roby Arend, Präsident des Resonord.

2019 zog die Gemeindeverwaltung in das neue Bürgerzentrum am Standort „op der Héi“, das sich mit dem Kulturzentrum und dem Freizeitareal mit Spielplatz und Festwiese zu einem neuen Dorfkern entwickelt. „Umso wichtiger war es uns, das historische Zentrum nicht aus dem Blick zu verlieren“, so Wester.

Ein neuer Dorfkern für die Bürger

In diesem Sinne wurde das Rathaus restauriert und beherbergt aktuell, neben weiteren sozialen Regionaldiensten, das Sozialamt Resonord. Aus dem einstigen Paschtoueschgaart wurde ein naturnaher Begegnungsplatz. Die alte Schule wurde ebenfalls instand gesetzt und steht unter anderem den Fraen a Mammen, dem Chor, dem Pfarrbüro, dem Cliärrwer Kanton sowie der kommunalen Archiv- und Geschichtskommission zur Verfügung. Auf der oberen Etage befindet sich ein Raum für Sportaktivitäten.

In der renovierten Maison Nosbusch an der Kräizgaass hat unterdessen eine ukrainische Familie ein neues Heim gefunden. Das einstige Spuerkeess-Gebäude wird derzeit umgebaut und soll dem Jugendtreff Norden (Erdgeschoss) zur Verfügung gestellt werden. Auf der ersten Etage werden indes Notwohnungen geschaffen.

Mit dem Contournement kommt die Lebensqualität zurück In der Gemeinde Parc Hosingen wird die Umgehung von Hosingen sehnsüchtig erwartet. Doch nicht nur diese Ortschaft ist vom starken Verkehr betroffen.

„Diese Projekte tragen zur Belebung des Dorfzentrums bei“, unterstrich Romain Wester weiter. Und fügte hinzu: „Und wenn die Umgehungsstraße Wirklichkeit wird, dann wird der anschließende Rückbau der N7 im Bereich von Hosingen es erlauben, diesen Dorfkern verkehrsberuhigter, grüner und attraktiver für die sanfte Mobilität zu gestalten.“

