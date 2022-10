Die Polizeigewerkschaft SNPGL reagiert am Freitag auf Informationen, ihr Präsident Pascal Ricquier sei Kandidat bei den anstehenden Wahlen.

Polizeigewerkschaft

SNPGL: Ricquier ist nicht CSV-Kandidat

Gleich am Tag nach ihrer Generalversammlung habe die Presse berichtet, der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Pascal Ricquier, sei in der CSV engagiert und würde im kommenden Jahr auf einer Wahlliste stehen, schreibt der SNPGL am Freitag in einer Pressemitteilung.

Man wolle das richtigstellen: Pascal Ricquier habe kein politisches Engagement, weder in der CSV noch in einer anderen Partei oder politischen Sensibilität. Er stehe im kommenden Jahr auf keiner Wahlliste und sei kein Parteimitglied. Die in den Gewerkschaftsstatuten verankerte politische Neutralität sei somit respektiert und Pascal Ricquier genieße weiterhin das Vertrauen des Vorstands.

Auch das „Luxemburger Wort“ hatte Ende vergangener Woche über ein mögliches künftiges politisches Engagement Ricquiers in der CSV berichtet. Entsprechende Informationen waren dem LW aus Parteikreisen zugetragen worden.

