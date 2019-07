SNHBM: Wohnungen für jedermann

Die Gesellschaft bietet nicht erst seit gestern Wohnungen zu einem sozialen Preis an. Dieses Jahr wird der 100. Geburtstag gefeiert.

Wohnungsnot beschäftigt die Menschen in Luxemburg nicht erst seit Kurzem. Genau 100 Jahre ist es her, dass die Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM) nach dem Ersten Weltkrieg ihre Arbeit aufgenommen hat. Am 19. Oktober 1919 startete sie mit dem Ziel, bezahlbaren Wohnraum für jeden zu schaffen.



Zu diesem besonderen Anlass wurde nun ein Buch veröffentlicht, das die verschiedenen Projekte des vergangenen Jahrhunderts in Schwarz-Weiß- und Farbfotos, samt der dazugehörigen Geschichte und Pläne, zeigt ...