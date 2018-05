Die Société nationale des habitations à bon marché hat sowohl ihr Personal als auch ihr Angebot 2017 weiter aufgestockt. Mit der Erschaffung eines neuen Dorfes im Dorf startet in Olm bald ein Großprojekt.

SNHBM lässt neue Dörfer entstehen

Wer arbeitet, sollte sich auch eine Wohnung leisten können. Die Realität sieht hierzulande in vielen Fällen aber anders aus. Angesichts der rasant steigenden Nachfrage an bezahlbarem Wohnraum steht eins fest: Luxemburg braucht immer mehr Wohnungen. An der Umsetzung arbeitet seit fast 100 Jahren die Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM).

Wer kann eine Sozialwohnung kaufen?

Jeder, der nicht Eigentümer einer Wohnung ist und finanzielle Wohnungsbeihilfen vom Staat bezieht, hat ein Recht auf eine Sozialwohnung. Aber auch Personen, die keine finanzielle Zulage vom Staat erhalten, können sich bei der SNHBM melden. „Bis zu 40 Prozent unserer Kunden sind keine Empfänger von Staatsbeihilfen“, erklärt Guy Entringer, Direktor der SNHBM. Einerseits wahre man so eine gewisse Diversität, andererseits unterstütze man auch jene, die knapp an der Beihilfe vorbei schrammen. Jedoch würden in erster Linie Empfänger eine Wohnung bekommen. Ein Beispiel: Ein Einfamilienhaus in Lamadelaine würde für einen Beihilfeempfänger rund 389.000 Euro kosten, für jemanden ohne Beihilfe wären es rund 440.000 Euro.

An den Kauf einer Sozialwohnung sind jedoch noch weitere Bedingungen geknüpft. Sie darf nicht gewinnbringend verkauft werden. Um spekulative Käufe auszuschließen, besteht ein Verkaufsverbot von 99 Jahren für Wohnungen in und um Luxemburg-Stadt sowie für jene im Süden des Landes. Für Wohnungen im Ösling liegt diese Zeitspanne bei 25 Jahren.

Die Nachfrage bleibt hoch. Dennoch spreche man nicht von Wartelisten, so Guy Entringer. „Für Wohnungen in Kirchberg besteht mehr Nachfrage als Angebot. Wer jedoch nach Niederkerschen oder Lamadelaine in ein Haus ziehen möchte, der hat quasi morgen eine Wohnung“, führt er weiter aus. Ursache, weshalb die SNHBM häufig mit dem Angebot nicht nach käme, respektive wieso die Umsetzung so lange dauere, sei, dass die Gesellschaft ebenfalls den Regeln des öffentlichen Marktes und damit der Konkurrenz unterliege. Auch würden nicht alle Betriebe zu Niedrigpreisen mit ihnen arbeiten wollen.

Die SNHBM zieht Bilanz des Jahres 2017

Vergangenes Jahr hat die Gesellschaft mit dem Bau von 272 neuen Wohnungen begonnen. 2017 wurde an 654 Wohnungen an 14 Standorten gearbeitet. Kommendes Jahr sollen 300 weitere Einheiten entstehen. 2015 wurde das Ziel gesetzt, pro Jahr 250 neue Wohnungen zu schaffen.

Eine weitere Zielsetzung vor zwei Jahren war es, mehr Mietwohnungen anzubieten. Die SNHBM verfügt momentan über 206 Wohnungen, die sie vermietet. 2017 wurde der Bau von 115 neuen Mietwohnungen gestartet. Für eine einwandfreie Umsetzung der Projekte wurde das Personal in einem Jahr um 18 Mitarbeiter aufgestockt. Zurzeit arbeiten 92 Personen für die SNHBM.